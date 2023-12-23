۲ درمانگاه متخلف در اردبیل پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نسیمی دوست عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه و با همکاری اداره اماکن، یک درمانگاه دندانپزشکی و یک درمانگاه عمومی شبانه روزی در اردبیل، به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله بکارگیری افراد فاقد صلاحیت و پروانه، پلمب شد.

وی با بیان اینکه پرونده این دو درمانگاه به مراجع قضائی ارجاع شد، گفت: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی، دندانپزشکی، طب سنتی، کاشت مو و زیبایی در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با بیان اینکه یکی از وظایف حوزه درمان حفظ سلامت آحاد جامعه است، افزود: بر اساس وظیفه ذاتی هرجایی مورد خلافی در زمینه ارائه خدمات مشاهده شود به طور حتم بدون اغماض برخورد خواهد شد.

نسیمی دوست خاطرنشان کرد: همشهریان می‌توانند هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گزارش کنند.