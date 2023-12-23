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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۴۶

معاون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

۲ درمانگاه متخلف در اردبیل پلمب شد

۲ درمانگاه متخلف در اردبیل پلمب شد

اردبیل- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت:یک درمانگاه دندانپزشکی و یک درمانگاه عمومی شبانه روزی در اردبیل به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات شناسایی و پلمب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نسیمی دوست عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه و با همکاری اداره اماکن، یک درمانگاه دندانپزشکی و یک درمانگاه عمومی شبانه روزی در اردبیل، به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله بکارگیری افراد فاقد صلاحیت و پروانه، پلمب شد.

وی با بیان اینکه پرونده این دو درمانگاه به مراجع قضائی ارجاع شد، گفت: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی، دندانپزشکی، طب سنتی، کاشت مو و زیبایی در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با بیان اینکه یکی از وظایف حوزه درمان حفظ سلامت آحاد جامعه است، افزود: بر اساس وظیفه ذاتی هرجایی مورد خلافی در زمینه ارائه خدمات مشاهده شود به طور حتم بدون اغماض برخورد خواهد شد.

نسیمی دوست خاطرنشان کرد: همشهریان می‌توانند هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گزارش کنند.

کد مطلب 5974228

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    نظرات

    • DK ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      11 0
      پاسخ
      عالی
    • مهدی IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      13 1
      پاسخ
      جان انسان ها در مقابل زیاده خواهی عده ای به بازی گرفته شده از این آدم های متخلف کم نداریم. افراد غیر مرتبط تحصیلی و نقص قوانین در حوزه درمان باعث سو استفاده بی شمار می شود.
    • رحمن AE ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      37 5
      پاسخ
      چرا مراکز متخلفی که حتی منجر به پلمپ شده را معرفی نمیکنن.حمایت از متخلفین نیست؟

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