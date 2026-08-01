اعلام جزئیات تشییع پیکر شهید سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی صبح شنبه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از عموم مردم غیور و شهیدپرور تبریز برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر شهید سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری دعوت کرد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم تشییع این شهید والامقام روز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهدا آغاز شده و تشییع‌کنندگان پیکر مطهر شهید را تا میدان ساعت همراهی خواهند کرد.

در این اطلاعیه از رؤسا، مدیران کل، فرماندهان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و مراکز علمی، فرهنگی، نظامی و انتظامی استان دعوت شده است تا با حضور خود در این آیین، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تقارن این مراسم با ایام پایانی ماه صفر و سالروز اربعین حسینی، رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، بر اهمیت حضور گسترده مردم در این مراسم معنوی تأکید کرده است.