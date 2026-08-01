به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید بحران تأمین مواد ناریه و افزایش نگرانیها نسبت به توقف فعالیت معادن کشور، نخستین نشست تخصصی کمیته معدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع، خانه معدن ایران، ایمیدرو، تشکلهای تخصصی، نمایندگان معادن بزرگ و کوچک و سایر دستگاههای ذیربط در محل خانه معدن ایران برگزار و مجموعهای از راهکارهای اجرایی برای مدیریت این بحران تدوین شد.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، در این نشست، بحران مواد ناریه به عنوان یکی از مهمترین گلوگاههای تولید در بخش معدن مورد بررسی قرار گرفت.
گزارشهای ارائهشده نشان داد که مشکلات موجود تنها به افزایش قیمت محدود نبوده و مجموعهای از عوامل از جمله کمبود شدید عرضه، محدودیت واردات، انحصار در زنجیره تأمین، کاهش کیفیت محصولات، ضعف در نظام توزیع و نبود ذخایر راهبردی، امنیت تولید در معادن کشور را با مخاطره مواجه کرده است
بر اساس گزارش ارائهشده از سوی خانه معدن ایران، قیمت ماده منفجره آنفو طی یک سال گذشته جهش کمسابقهای را تجربه کرده و از حدود ۳۳ هزار تومان به نزدیک ۱۹۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.
همچنین بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که حتی با احتساب هزینههای حمل، بیمه، گمرک و فرآوری، واردات نیترات آمونیوم در برخی سناریوها بین ۴۰ تا بیش از ۶۰ درصد ارزانتر از قیمت داخلی تمام میشود که این موضوع بیانگر ضرورت بازنگری در ساختار فعلی تأمین و قیمتگذاری است.
اعضای کمیته همچنین نسبت به کاهش شدید دسترسی معادن، بهویژه معادن کوچک و متوسط، به مواد ناریه هشدار دادند و اعلام کردند که تداوم این وضعیت میتواند به توقف فعالیت معادن، کاهش اشتغال، افت تولید مواد معدنی، کاهش خوراک صنایع معدنی و کاهش صادرات منجر شود.
در این نشست تأکید شد که کمبود مواد ناریه حتی از افزایش قیمت آن نیز نگرانکنندهتر است و باید به عنوان یک موضوع راهبردی و ملی مورد رسیدگی قرار گیرد.
در پایان نشست، کمیته معدن ستاد تسهیل بستهای مشتمل بر ۶ مصوبه پیشنهادی را برای طرح و تصویب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تدوین کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
تأمین فوری مواد ناریه مورد نیاز معادن از طریق واردات با استفاده از ظرفیت معادن بزرگ و با نظارت وزارت دفاع؛
رفع موانع ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص گمرکی و تأمین مواد اولیه تولید مواد ناریه حداکثر ظرف ۱۵ روز؛
ایجاد ذخایر راهبردی مواد ناریه و مواد اولیه مرتبط برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین؛
تشکیل کارگروه تخصصی مشترک برای اصلاح ساختار قیمتگذاری مواد ناریه با مشارکت وزارت صمت، وزارت دفاع، سازمان حمایت و خانه معدن ایران؛
ساماندهی و جابهجایی دپوهای موجود مواد ناریه با هماهنگی شورای تأمین استانها؛
بررسی توسعه ظرفیتهای جدید تولید مواد اولیه و مواد ناریه در مناطق مختلف کشور به منظور افزایش امنیت و پایداری تأمین.
اعضای کمیته در جمعبندی نهایی تأکید کردند که عبور از بحران فعلی مستلزم اجرای همزمان راهکارهای فوری، میانمدت و بلندمدت، افزایش ظرفیت تولید داخلی، کاهش انحصار، ایجاد رقابت سالم، شفافسازی نظام قیمتگذاری و تدوین برنامه ملی تأمین پایدار مواد ناریه است تا از اختلال در زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی کشور جلوگیری شود.
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