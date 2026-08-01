عبور ظرفیت تولید نفت میادین سپهر و جفیر از مرز ۹۰ هزار بشکه

به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم روند توسعه و افزایش تولید از میادین نفتی سپهر و جفیر، ظرفیت تولید روزانه نفت این طرح ملی از مرز ۹۰ هزار بشکه در روز عبور کرد.
بر اساس آخرین گزارشها، هماکنون ۸۵ هزار بشکه از این ظرفیت در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است که نقش قابلتوجهی در تقویت ظرفیتهای عملیاتی صنعت نفت کشور ایفا میکند. همچنین تولید تجمیعی این میدانها به بیش از ۵۰ میلیون بشکه رسیده است که نشاندهنده جایگاه راهبردی این پروژه در سبد تولید نفت ایران است.
میادین سپهر و جفیر نخستین طرح توسعهای هستند که در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) و با سرمایهگذاری و مدیریت یک شرکت ایرانی اجرا میشوند؛ این پروژه اکنون بهعنوان نماد شاخص اتکا به توانمندیهای داخلی و موفقیت در اجرای قراردادهای بالادستی شناخته میشود.
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