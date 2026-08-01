خط قرمزهای گوشت قرمز از استانداردهای بهداشتی تا نظارت استاندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تامینکنندگان و توزیعکنندگان گوشت کشور، احمد شاد، دبیر انجمن تامینکنندگان و توزیعکنندگان گوشت کشور بر نقش محوریتبخش و نظارتهای سختگیرانه سازمان دامپزشکی کشور به عنوان ضامن اصلی سلامت جامعه تأکید شد.
دبیر انجمن تامینکنندگان و توزیعکنندگان گوشت کشور با اشاره به ادعاهای مطرحشده پیرامون کیفیت محمولههای وارداتی، این شایعات را کاملاً رد کرد و گفت: موضوع طرح شده درباره عدم انطباق بهداشتی برخی محمولههای گوشت برزیلی، صرفاً ابزاری برای توجیه مطالب نادرست گذشته توسط افراد ذینفع است.
وی تصریح کرد: برخی افراد که منافعشان به دلایلی دچار چالش شده، اکنون با انتشار اخبار کذب در پی انحصار بازار به نفع خود هستند و امنیت روان بازار را هدف گرفتهاند. سازمان دامپزشکی کشور تنها مرجع قانونی و صلاحیتدار برای اظهار نظر بهداشتی درباره فرآوردههای دامی است. هرگونه اظهار نظر عمومی در این خصوص توسط سایر افراد یا گروههای غیرمسئول، مصداق بارز به مخاطره انداختن امنیت غذایی کشور است؛ اقدامی ناپسند که قطعاً مستوجب پیگیریهای جدی خواهد بود.
ارزیابی علمی کیفیت گوشت برزیل
وی درباره وضعیت ارزیابی گوشت برزیل اظهار کرد: از منظر شاخصهای علمی دامپزشکی و بهداشت مواد غذایی، کشور برزیل صاحب یکی از پیشرفتهترین و سختگیرانهترین سیستمهای بازرسی و گواهیدهی در جهان، معروف به کد بازرسی فدرال (SIF) زیر نظر وزارت کشاورزی برزیل (MAPA) است. این پروتکلهای فوقمدرن آزمایشگاهی در کنار نظارتهای بهداشتی ایران، بالاترین ضریب سلامت را برای محصول نهایی تضمین میکند.
شاد پیرامون مقررات جدید اتحادیه اروپا و ارتباط آن با گوشت برزیلی توضیح داد: بهروزرسانی استانداردهای بهداشتی، یک روال کاملاً دورهای و طبیعی در تجارت جهانی است. طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا، این محدودیتها عام بوده و تقریباً تمامی کشورهای تامینکننده (بهجز استرالیا) را شامل میشوددر حال حاضر گوشت برزیلی به بیش از ۱۷۰ کشور جهان صادر میشود و جایگاه آن در بازارهای بینالمللی کاملاً تثیتشده است.
این مسئول صنفی با اشاره به زنجیره نظارتی سختگیرانه سازمان دامپزشکی ایران، به مصرفکنندگان اطمینان خاطر داد: سپر بهداشتی کشور کاملاً فعال است و هیچ گوشتی بدون تایید سازمان دامپزشکی وارد سفره مردم نمیشود. نظارتهای ما صرفاً کاغذی نیست؛ بلکه سازمان دامپزشکی کشور علاوهبر اتکا به تاییدیههای بینالمللی SIF، با اعزام تیمهای تخصصی دامپزشکی و ناظران شرعی به کشور مبدأ، کل فرایند را از معاینه زنده دام، ذبح، بستهبندی تا انجماد به صورت مستقیم کنترل میکند. پس از ورود به مرزهای ایران نیز، تمامی محمولهها مجدداً تحت تستهای چندلایه آزمایشگاهی و میکروبی قرار میگیرند.
دبیر انجمن تامینکنندگان گوشت کشور با تاکید بر اهمیت حفظ آرامش بازار گفت: ایران با توجه به شرایط اقلیمی، سالانه حدود ۲۰ درصد از نیاز بازار گوشت قرمز خود (رقمی بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن) را از طریق واردات رسمی تامین میکند تا تعادل و ثبات قیمتها برای مصرفکننده نهایی حفظ شود. در شرایط کنونی، به جای طرح مباحث غیرکارشناسی و شایعاتی که تنها اذهان مردم را مشوش میکند، همه ما موظفیم به دولت در تنظیم بازار و تامین امنیت غذایی جامعه کمک کنیم.
این مسئول صنفی در پایان اظهار کرد: امنیت غذایی و آرامش روان جامعه خط قرمز ما بوده و اجازه نخواهیم داد انحصارطلبان با طرح اخبار کذب، بازار را ملعبه منافع شخصی خود کنند.
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