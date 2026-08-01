به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدجعفر اسدی، معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص)، در واکنش به لفاظیهای رئیسجمهور آمریکا مبنی بر حمله به زیرساختهای ایران، با یادآوری تجربه تاریخی کشورمان، اظهار کرد: کسانی که آزموده را بیازمایند، مرتکب حماقت شدهاند. ما هشت سال با این مسائل دستوپنجه نرم کردیم. همان روزها نماینده این مدعیان، یعنی صدام ملعون را فرستاده بودند تا ایران را تجزیه یا تصرف کنند؛ اما با وجود هشت سال تلاش مذبوحانه و تهدیدهای گوناگون، هیچ غلطی نتوانستند بکنند.
سردار اسدی با اشاره به حضور قهرمانانه مردم در صحنه افزود: امروز نیز همانطور که طی پنج ماه گذشته دیدهاید، مردم ما ذرهای نگرانی ندارند و به پشتوانه این ملت، نیروهای مسلح پای خود را بر گردن این قُلدرها گذاشتهاند. تنگه هرمز واقعاً در سیطره ماست و تا زمانی که از زورگویی دست برندارند، پای خود را از گردن متجاوزان برنمیداریم.
معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) با تأکید بر آمادگی دفاعی ایران تصریح کرد: ما به هر تهدیدی پاسخ میدهیم و در طول نزدیک به نیم قرن گذشته ثابت کردهایم که هرچه گفتهایم، به آن عمل کردهایم.
وی با بیان اینکه دستمان پُر است و هیچ نگرانی نداریم، تصریح کرد: اگر کسی قصد ضربهزدن داشته باشد، حتماً سیلی محکمی خواهد خورد. دولت به فکر معیشت و زندگی مردم است و نیروهای مسلح نیز پاسدار امنیت، آبرو و حیثیت این ملت هستند؛ لذا ذرهای در مقابل دشمن کوتاه نمیآییم تا عزت مردم حفظ شود.
سردار اسدی گفت: ما در میدان در مقابل همه جنایتکاران عالم که در رأس آنها شیطان بزرگ، آمریکا و غده سرطانی (رژیم صهیونیستی) غاصب قرار دارند، ایستادهایم. در عملیاتهای گذشته نشان دادهایم که پای کار هستیم و اکنون هم محکمتر و قویتر از همیشه، از شرافت و سربلندی ملت ایران دفاع میکنیم.
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