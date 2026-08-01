روزنامه صهیونیستی: حماس تنها قدرت حاکم بر غزه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی نوشت که «نقشه راه» اجرای طرح دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در خصوص غزه، جنبش حماس را حتی در صورت تشکیل یک دولت تکنوکرات فلسطینی و خلع سلاح آن، همچنان به عنوان بازیگر اصلی و دارای نفوذ واقعی در این باریکه حفظ خواهد کرد.
این روزنامه در تحلیلی به قلم «ران بن یشای» تحلیلگر مسائل نظامی نوشت که حماس «قدرتی خواهد بود که غزه را از پشت پرده مدیریت میکند».
ران بن یشای افزود که سند منتشر شده توسط «شورای صلح» بیش از آنکه یک توافق الزامآور باشد، یک اعلامیه مبهم است و بسیاری از مسائل اساسی از جمله ماهیت تسلیحاتی که حماس باید تحویل دهد و سازوکار نظارت بر آن را بدون پاسخهای روشن رها میکند.
وی افزود که این طرح به حماس وضعیتی شبیه به حزبالله در لبنان اعطا میکند؛ چرا که از طریق عناصری که ممکن است به نیروی پلیس جدید بپیوندند، نفوذ سیاسی و امنیتی خود را حفظ خواهد کرد و همچنین کادرهای آن به مدیریت نهادهای حکومتی از پشت پرده ادامه خواهند داد، بدون آنکه مسئولیت مستقیمی در قبال اداره نوار غزه بر عهده بگیرند.
این نویسنده خاطرنشان کرد که اختلاف نظر همچنان بین تل آویو و حماس بر سر زمانبندی عقبنشینی ارتش صهیونیستی از «خط زرد» و پیوند دادن آن به فرآیند خلع سلاح وجود دارد، اما وی معتقد است که این مسئله هسته اصلی اختلاف نیست؛ بلکه مشکل اساسی در این است که این طرح نفوذ حماس را در داخل غزه پایان نمیدهد.
وی در ادامه به یکی از نکات مهم به نفع «حماس» اشاره کرد که شامل انحلال شبهنظامیانِ هم دست با اشغالگران و حذف کامل آنها از صحنه غزه است.
این تحلیلگر صهیونیستی بر این باور است که سند مذکور، دستاوردهای سیاسی و معنوی برای حماس به همراه دارد که برجستهترین آنها، صحبت از «مسیر قابل اعتماد» به سوی تشکیل کشور فلسطین است. این امر به حماس اجازه میدهد تا تدریجاً قابلیتهای خود را بازسازی کند.
بن یشای در پایان گفت که در نتیجه این توافق، «تل آویو» طرفی خواهد بود که از طریق عقبنشینی از نوار غزه، توقف عملیات نظامی و ترورها امتیاز میدهد؛ در حالی که حماس دستاوردهای سیاسی و امنیتی خواهد داشت که حضورش را در داخل نوار غزه تقویت میکند.
نظر شما