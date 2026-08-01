پرسپولیس قید مدافع گران قیمت خیبر را زد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر بررسی گزینه‌های مختلف برای تقویت خط دفاعی خود را آغاز کرده و یکی از بازیکنانی که در فهرست این باشگاه قرار گرفته بود، مسعود محبی مدافع راست خیبر خرم‌آباد بود.

محبی که در فصل گذشته عملکرد قابل قبولی در رقابت‌های لیگ برتر داشت، توانست نظر کادر فنی تیم فوتبال امید ایران به سرمربیگری حسین عبدی را نیز جلب کند و با حضور در اردوهای این تیم، خود را به عنوان یکی از گزینه‌های آینده‌دار فوتبال ایران معرفی کند. عملکرد این مدافع بلندقامت باعث شد پرسپولیسی‌ها برای جذب او وارد مذاکره شوند؛ بازیکنی که در مقطعی برنامه حضور در فوتبال خارج از کشور و لژیونر شدن در لیگ روسیه را نیز دنبال می‌کرد.

با این حال مذاکرات اولیه میان مدیران پرسپولیس و باشگاه خیبر خرم‌آباد به نتیجه نرسید. باشگاه خیبر برای صدور رضایت‌نامه این بازیکن مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان درخواست کرد؛ رقمی که از سوی مدیران پرسپولیس مورد پذیرش قرار نگرفت.

به این ترتیب باشگاه پرسپولیس که تمایل داشت این مدافع را برای پست دفاع راست جذب کند، در شرایط فعلی از ادامه مذاکرات با خیبر صرف‌نظر کرده و تصمیم گرفته است گزینه‌های دیگری را برای تقویت این پست بررسی کند.

با توجه به سیاست نقل‌وانتقالاتی پرسپولیس و بررسی چند گزینه داخلی و خارجی، باید دید این باشگاه در نهایت چه بازیکنی را برای فصل آینده به جمع مدافعان خود اضافه خواهد کرد.