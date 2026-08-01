اجرای ۱۰۰ درصدی برنامه غربالگری شنوایی نوزادان در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مختاری همزمان با دهم مرداد، روز ملی شنواییشناسی، اظهار داشت: شنوایی یکی از مهمترین حواس انسان و زیربنای ارتباط، یادگیری و رشد گفتار است و تشخیص زودهنگام اختلالات شنوایی، بهویژه در کودکان، نقش مؤثری در پیشگیری از مشکلات آموزشی، اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۵۴ شنواییشناس در ۱۲ مرکز دولتی و ۲۱ کلینیک خصوصی استان یزد به ارائه خدمات تخصصی مشغول هستند و چهار مرکز تخصصی توانبخشی شنوایی هم خدمات مورد نیاز بیماران کمشنوا، کاربران سمعک و دریافتکنندگان کاشت حلزون را ارائه میکنند. همچنین ۶ شنوایی شناس به صورت تخصصی در مراکز طب کار فعالیت دارند و در پایش سلامت شنوایی شاغلان نقشآفرینی میکنند.
مدیر درمان دانشگاه با اشاره به مراجعه روزانه حدود ۴۰۰ نفر به مراکز دولتی شنواییشناسی استان گفت: این مراکز خدمات تخصصی را با تعرفه دولتی به شهروندان ارائه میکنند.
مختاری اجرای صد درصدی برنامه غربالگری شنوایی نوزادان را یکی از مهمترین افتخارات حوزه سلامت استان برشمرد و تصریح کرد: این برنامه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بهزیستی، امکان تشخیص زودهنگام کمشنوایی و آغاز سریع مداخلات درمانی و توانبخشی را برای تمامی نوزادان متولد شده در استان فراهم کرده است.
وی افتتاح مرکز کاشت حلزون شنوایی استان یزد در سال ۱۴۰۲ را از دیگر دستاوردهای مهم این حوزه دانست و گفت: هماکنون عمل جراحی کاشت حلزون به صورت هفتگی در بیمارستان شهید رهنمون یزد انجام میشود و تمامی مراحل ارزیابی، جراحی، تنظیم پردازشگر گفتار و توانبخشی پس از عمل در داخل استان ارائه میشود.
به گفته مدیر درمان دانشگاه، مرکز کاشت حلزون یزد علاوه بر پاسخگویی به نیاز بیماران استان، بهعنوان یک مرکز تخصصی منطقهای، پذیرای بیماران استانهای مرکز، جنوب و جنوب شرق کشور نیز هست و نقش مهمی در توسعه عدالت در دسترسی به خدمات فوق تخصصی شنوایی ایفا میکند.
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