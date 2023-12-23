هوش مصنوعی جای کارمندان گوگل را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شان داونی که بر فروش تبلیغات به مشتریان بزرگ در قاره آمریکا نظارت می کند در یک جلسه اعلام کرد: گوگل ظاهراً قصد دارد کارکنان بخش فروش خود را که شغل آن‌ها توسط ابزارهای هوش مصنوعی جدید این شرکت خودکار شده است، اخراج کند یا اینکه آن‌ها را در منصب دیگری به کار بگیرد.

در این گزارش به نقل از شخصی مطلع از برنامه های گوگل آمده است که این شرکت قصد داشت کارکنان را از جمله از طریق اخراج‌های احتمالی با انتصاب مجدد کارمندان در واحد فروش مشتریان بزرگ خود که بر روابط با تبلیغ‌کنندگان بزرگ نظارت می‌کنند، ادغام کند.

خبر تغییرات سازمانی برنامه ریزی شده در حالی منتشر شده که گوگل بیش از پیش روی تکنیک های یادگیری ماشینی اتکا می کند تا به رشد خرید آگهی در موتور جستجو، یوتیوب و دیگر سرویس هایش توسط مشتریان کمک کند.

آلفابت در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی تصمیم خود برای کاهش ۱۲ هزار نیروی انسانی در سراسر جهان را اعلام کرد. این تعداد معادل ۶ درصد نیروی کار شرکت در سراسر جهان است. در اوایل ماه ژوئن ۲۰۲۳ میلادی نیز گوگل هنگام ادغام تیم تبلیغات اپلیکیشن ویز با بخش فناوری گوگل ادز خود، بخشی از کارمندان این اپ را اخراج کرد.