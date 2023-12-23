مرگ مردم غزه قطعی است/ شاهد یک فاجعه انسانی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از مصاحبه خانم میرجانا اسپولجاریک رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با خبرنگار شبکه سی ان ان را می‌خوانید.

خبرنگار سی ان ان: شما به تازگی از داخل غزه برگشته اید و اوضاعِ وخیم و گریه‌های ناشی از درماندگی مردم آنجا را که درخواست کمک تقریباً برای همه چیز دارند، مثل یک لقمه نان برای خوردن، یک جرعه آب برای نوشیدن را دیده اید. آیا امکان دارد به طور صریح از شما سوال کنم که بزرگترین تهدید کننده جان مردم، در حال حاضر به جز بمباران‌های هوایی چیست؟ از طرفی برنامه غذایی جهانی می‌گوید که نیمی از جمعیت غزه از گرسنگی می‌میرند. این کلمه گرسنگی، بسیار دراماتیک و شایان توجه است. به گزارش رویترز، تقریباً سه چهارم بیمارستان‌ها از کار افتاده و تخریب شده اند.

میرجانا اسپولجاریک؛ رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ: کاملاً درست است. ما در شرایطی به اینجا رسیدیم که مردم به دلیل اثرات ثانویه یا منطقه‌ای عملیات جنگی، خواهند مُرد. آنچه من در بیمارستان‌ها و در ارتباط با کودکان دیدم، آنها نیاز به قطع عضو داشتند، بعد از عمل جراحی، آنها بدون پدر و مادرشان بستری می‌شدند، چون کشته شده بودند، بقیه اعضای خانواده هم در ناکجا آباد بودند. به اندازه کافی به غذا دسترسی نداشتند، خودتان خوب می‌دانید که وقتی شما تحت چنین جراحی قرار می‌گیرید، برای بهبودی و ریکاوری به غذا نیاز دارید. قطع عضو به یک سری مداخلات نیاز دارد و فقط اولین مداخله نیست که جان شما را نجات می‌دهد. امروز، افراد به دلیل نبودن فضا، به بیرون از بیمارستان فرستاده می‌شوند. هیچ سیستم فاضلاب کارآمدی وجود ندارد. این امر باعث گسترش شدید بیماری‌ها می‌شود. هیچ سیستم واکسیناسیون کارآمدی وجود ندارد. همه چیز در حال فروپاشی است و اگر قبلاً اتفاق نیفتاده باشد، اما به زودی شاهد یک فاجعه انسانی بزرگ خواهیم بود.

خبرنگار سی ان ان: شما آنجا بوده اید. برای من جای سوال دارد که با چه تعداد از مردم، صحبت کردید، مردمی‌که ما آنها را نشان می‌دهیم و مردمی‌که در ویدئوهای ضبط شده با پهپادها و تصاویر زنده دیده می‌شوند. می‌دانید که تقریباً غزه با خاک یکسان شده، محله‌ها با خاک یکسان شده و همانطور که شما گفتید مردمی‌که مجبور شده اند از شمال به جنوب نقل مکان کنند یا دوباره به شمال برگردند، در حال حاضر آنها در کجا پناه می‌گیرند؟ مردم واقعاً از کجا غذا تهیه می‌کنند؟ آردی برای نان درست کردن دارند؟ قطعاً نانوایی‌ها تا الان تعطیل شدند.

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ: هیچ فضای امنی وجود ندارد و در شرایط کنونی واکنش بشردوستانه کافی انجام نمی‌گیرد. کاری که ما انجام می‌دهیم این است که طبق توان و ظرفیتی که داریم، اقدام می‌کنیم، اما هیچ منبع کافی از مواد، غذا، آب و به ویژه سوخت نداریم. تیم‌های ما، روزی یک بار غذا می‌خورند. این پایان ماجرا نیست، آنچه که من دیدم، جایی بود که فضای امنی وجود ندارد و این خیلی مهم است. هیچ جایی وجود ندارد که مردم بتوانند در امنیت باشند، چون عملیات‌ها در حال تغییر هستند، عملیات‌های جنگی در سرتاسر غزه انجام می‌گیرند. هیچ خیابانی وجود نداشت که آنها بتوانند از آن رد شوند، خانه‌ها ویران شده بودند، بخش‌هایی از محله‌ها ویران شده بودند. جایی در غزه باقی نمانده که گلوله باران نشده باشد، جایی نمانده که عملیاتی صورت نگرفته باشد و جان غیرنظامیان به طور مستقیم به خطر نیفتاده باشد.