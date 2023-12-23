به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه اعلام کرد که اشغالگران ۱۷۲۰ جنایت و کشتار را در حق مردم فلسطین در غزه مرتکب شدهاند و در نتیجه این جنایتها ۲۷۲۵۸ فلسطینی به شهادت رسیده یا ناپدید شدهاند.
دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه تاکید کرد: نظامیان اشغالگر به اعدام صحرایی ۱۳۷ غیرنظامی در استانهای غزه و شمال باریکه غزه دست زدهاند. اعدام میدانی دهها فلسطینی از سوی ارتش اشغالگر جنایتی جنگی است که در قوانین بینالمللی برای آن مجازات تعیین شده است. تعداد شهیدان خبرنگار از آغاز حمله به غزه تاکنون به ۱۰۰ نفر رسیده است.
این نهاد دولتی فلسطینی تاکید کرد: از آغاز حمله به غزه تاکنون ۲۶۰۰ مورد بازداشت از سوی نظامیان اشغالگر صورت گرفته که ۴۰ مورد از آن مربوط به پزشکان و ۸ نفر از آن مربوط به خبرنگاران بوده است.
دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه بیان کرد: بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار آواره در نوار غزه در شرایطی غیرانسانی زندگی میکنند. اشغالگران اسرایبلی بیش از ۵۵ هزار واحد مسکونی را در نوار غزه ویران کردهاند.
این نهاد دولتی فلسطینی اعلام کرد: ما خواهان گشایش گذرگاه رفح و ورود روزانه ۱۰۰۰ کامیون برای تامین نیازهای ضروری غزه هستیم. ما روزانه به ۱۰۰۰ کامیون حامل کمک و یک میلیون لیتر سوخت نیاز داریم تا تلاش کنیم هر چیزی را که قابل نجاتدادن است نجات بدهیم.
دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه بیان کرد: از کشورهای عربی میخواهیم که در بازسازی بیمارستانهای نوار غزه تسریع کنند. ما از جهان میخواهیم که راه حلی برای بحران انسانی نوار غزه مطرح کند.
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