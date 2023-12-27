پیکان حریف سرسختی خواهد بود/ گل گهر با برنامه بازی کرد

ایمان عالمی در گفت و گو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی یک بر یک استقلال برابر گل گهر سیرجان گفت: بازی پربرخورد و جان داری را از دو تیم شاهد بودیم. استقلال با اینکه از ابتدای فصل مشکلات زیادی را پیش روی خود دید عملکرد خوبی تا به اینجا داشته. خط دفاع این تیم تغییرات زیادی پیدا کرده، نبود دو مدافع تخصصی باعث شد تا نکونام از بازیکنان دیگر در این پست استفاده کند که همین مساله باعث شده تا گهگاهی استقلال دچار اشتباه شود اما عملکرد فوق العاده سیدحسین حسینی درون دروازه، شرایط را به سود استقلال تغییر داده است. کاپیتان آبی پوشان مقابل گل گهر هم دو صحنه حساس را از آن خود کرد تا استقلال با یک امتیاز به تهران بازگردد.

وی افزود: گل گهر با برنامه بازی کرد. این تیم نفرات خوبی دارد که سرمربی یونانی اش از آنها به خوبی استفاده می کند. گل گهر نمی خواست سه امتیاز را از دست بدهد اما استقلال آنقدر فشار آورد تا توانست به یک پنالتی رسیده و پنالتی زن اول فوتبال ایران باز هم به راحتی توانست دروازه گل گهر را باز کند.

عالمی در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال راضی کننده بازی کرد یا خیر گفت: آبی ها مقابل فولاد، پرسپولیس و نساجی عملکرد خیلی خوبی داشتند، مقابل گل گهر هم بازی خوبی انجام دادند. استقلال به یک بلوغ تاکتیکی رسیده است. خوب بازی می کند، نفراتش همدیگر را به خوبی پیدا می کنند اما این تیم نیاز دارد تا خود را برای نیم فصل دوم تقویت کند.

وی در پاسخ به این سوال که استقلال در چه پست هایی به تقویت نیاز دارد گفت: در حال حاضر یک مدافع وسط، یک هافبک طراح و خلاق و یک مهاجم لازمه استقلال برای نیم فصل هستند. آبی ها باید بهترین ها را به خدمت بگیرند. با توجه به فرسایشی بودن لیگ، شروع بازی های جام حذفی، استقلال به تقویت نیاز دارد. در خط حمله هم با اینکه بلانکو تلاش زیادی می کند اما هنوز نتوانسته به هماهنگی کامل دست پیدا کند. بنابراین استقلال همانطور که نکونام هم در نشست خبری تاکید کرده به 5 بازیکن در پست های مختلف نیاز دارد تا ضعف های خود را برای نیم فصل دوم پوشش داده و با قدرت بیشتری به مصاف حریفان برود.

کارشناس فوتبال در مورد دیدار استقلال برابر پیکان از هفته پانزدهم لیگ برتر گفت: با تغییراتی که پیکان در کادر فنی اش صورت داده این تیم خطرناک تر از گذشته شده. پیکان با عنایتی حریف سرسختی برای استقلال خواهد بود. سرمربی پیکان تفکرات جدیدی را در تیمش پیاده کرده که می تواند برای استقلال دردسرساز شود. نکونام هم باید برای حفظ صدرنشینی و اینکه موقعیتش در جدول به خطر نیافتد با بهترین نفرات به مصاف پیکان برود. نقاط ضعف حریف را بشناسد تا با حمله به نقاط ضعف پیکان نتیجه را به سود خود در ورزشگاه آزادی و مقابل هواداران به پایان ببرد.

عالمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شکست سپاهان اصفهان برابر آلومینیوم اراک، تیم های بالانشین جدول با روحیه ای بهتر هفته پانزدهم را برگزار خواهند کرد. این شکست به نفع استقلال و پرسپولیس شده اما همین مساله بر جذابیت های دیدارهای آینده می افزاید و باید منتظر بازی های زیبا از سه تیم باشیم که هر سه به دنبال کسب قهرمانی در پایان لیگ هستند.