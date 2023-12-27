درج کدملی در صورتحساب خرید طلا ضروری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به چالشهای مالیاتی واحدهای صنفی طلا و جواهر کشور در روزهای اخیر، گفت: اصل طلا مشمول ارزش افزوده نیست اما اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده میشود.
وی ادامه داد: به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از این پس فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش صورتحساب نوع ۲ صادر کنند.
امیدوار خاطرنشان کرد: در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست بلکه در این نوع صورتحساب اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت میشود و بابت اصل طلا نیز هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمیشود.
وی ادامه داد: از آنجایی که امکان تفکیک معافیت اصل طلا از ارزش افزوده و نرخ ۹ درصدی سود و کارمزد در رسید دستگاه کارتخوان وجود ندارد، به همین دلیل رسید چاپی دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیک مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی، غیر از فروشندگان طلا نیز که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ رقمی بیش از ۱۸ میلیارد تومان فروش داشتهاند، در صورتی که نرخ ارزش افزوده کالاهای آنها تکرقمی (به طور مثال صرفاً ۹ درصد) باشد، نیازی به صدور فاکتور در سامانه مودیان ندارند بلکه فیش خروجی دستگاه پوز در حکم صورتحساب الکترونیک قلمداد میشود.
وی تاکید کرد: در صورتی که فروش یک واحد صنفی در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آن واحد صنفی نیز متفاوت باشد واحد صنفی مذکور باید اقدام به صدور صورتحساب نوع ۲ در سامانه مودیان کنند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به ضرورت ثبتنام واحدهای صنفی در سامانه مودیان مالیاتی تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی بر اساس پروانه کسب، توسط سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان ثبتنام شدهاند بنابراین ضرورتی برای ثبتنام مجدد و اخذ هرگونه وجه از آنها جهت ثبتنام در سامانه مؤدیان، غیرقانونی است.
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