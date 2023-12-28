«مقیمان ناکجا» به سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، فیلم «مقیمان ناکجا» به کارگردانی شهاب حسینی محصول سال ۱۳۹۶ به مدت ۹۰ دقیقه، یکشنبه ۱۰ دی‌، ساعت ۱۵ در سالن سینماتک به نمایش درخواهد آمد.

بعد از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ با حضور شهاب حسینی که از بازیگران شناخته شده سینمای ایران وتحسین شده در سطح جهانی است، برگزار خواهد شد.

شهاب حسینی در سال ۱۳۹۲ کارگردانی را با فیلم «ساکن طبقه وسط» آغاز کرد.او در سال ۱۳۹۴ نیز فیلم کوتاه «بیا با من» را به همراه علیرضا نسایی و سینا آذین ساخت و آخرین فیلم او در مقام کارگردان «مقیمان ناکجا» است. پریناز ایزدیار، آرمان درویش، ناهید مسلمی، احمد ساعتچیان، غزال نظر، مهدی حسینی، تنی آواکیان و شهاب حسینی در این فیلم بازی کردند.

این فیلم که محصول ۱۳۹۶ است، بر اساس نمایشنامه «مهمان‌سرای دودنیا» نوشته اریک امانوئل اشمیت نوشته و ساخته شده است. داستان«مقیمان ناکجا» درباره جوانی است که به ناگاه وارد یک مهمانسرا می‌شود؛ مهمانسرایی غریب که معلوم نیست کجاست! اما هرچه بیشتر بر مختصات مهمانسرا تأمل می‌کند، بیشتر آشکار می‌شود که جوان در جایی بین مرگ و زندگی قرار گرفته است. این فیلم که درونمایه معنوی دارد به فلسفه زندگی و مرگ می پردازد.این فیلم سینمایی پیش از این درگروه «هنر و تجربه» به نمایش درآمده بود.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند روز یکشنبه ۱۰ دی‌ ساعت ۱۵ به خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصرتهران، سالن سینماتک مراجعه کنند.‌ ورود برای عموم در این برنامه آزاد است.