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۱۰ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

رییس سازمان سینمایی خبر داد؛

رکودشکنی آثار ثبت شده بخش بین الملل «فیلم‌ فجر» با وجود تحریم‌ها

رکودشکنی آثار ثبت شده بخش بین الملل «فیلم‌ فجر» با وجود تحریم‌ها

رییس سازمان سینمایی در ششمین همایش سراسری مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، از برنامه‌های فرهنگی و هنری این سازمان گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدخزاعی رئیس سازمان سینمایی در ششمین همایش سراسری مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ثبت ۶۲۱ اثر در بخش بین‌الملل فیلم فجر گفت: امسال رکورد حوزه بین المللی در جشنواره فیلم فجر شکسته شد.

وی افزود: هیأت انتخاب جشنواره آغاز به کار کرده و بالغ بر ۱۱۵ اثر ثبت شده است، در حوزه بین الملل بر خلاف تحریم‌های صورت گرفته ۶۲۱ اثر در این بخش به ثبت رسیده است و با توجه به این آمار رکورد حوزه بین‌المللی در جشنواره فیلم فجر شکسته شد.

رئیس سازمان سینمایی ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره) اظهار کرد: در همه استان‌ها حضور داشتیم و وضعیت زیرساخت استان‌ها را بررسی کردیم، بیش از ۲۰۰ سالن سینما افتتاح شده است که تا پایان دولت به ۱۰۰۰ سالن می‌رسد.

وی ادامه داد: در سازمان سینمایی ۵ رویداد پیش رو داریم که ۳ رویداد در استان‌ها برگزار خواهد شد و جشنواره فجر امسال یکی از باشکوه‌ترین جشنواره‌ها در سال‌های اخیر خواهد بود. وضعیت سینماها در حوزه اقتصاد بسیار خوب است، تمام مشکلات مالی سینماداران حل شده و به سود رسیده اند.

خزاعی عنوان کرد: ۱۶ اثر از استان‌ها ارسال شده است، ۳۴ فیلم در استان‌ها فیلمبرداری شده است و ۱۰ تهیه کننده و ۹ کارگردان جدید با جبهه فکری انقلابی در جشنواره فیلم فجر حضور خواهند داشت.
همچنین رویش‌های خوبی در حوزه بانوان داشتیم و ۸ کارگردان خانم در این دوره حضور دارند.

کد مطلب 5981482
سید امیر شایان حقیقی

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