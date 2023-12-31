به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدخزاعی رئیس سازمان سینمایی در ششمین همایش سراسری مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ثبت ۶۲۱ اثر در بخش بینالملل فیلم فجر گفت: امسال رکورد حوزه بین المللی در جشنواره فیلم فجر شکسته شد.
وی افزود: هیأت انتخاب جشنواره آغاز به کار کرده و بالغ بر ۱۱۵ اثر ثبت شده است، در حوزه بین الملل بر خلاف تحریمهای صورت گرفته ۶۲۱ اثر در این بخش به ثبت رسیده است و با توجه به این آمار رکورد حوزه بینالمللی در جشنواره فیلم فجر شکسته شد.
رئیس سازمان سینمایی ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره) اظهار کرد: در همه استانها حضور داشتیم و وضعیت زیرساخت استانها را بررسی کردیم، بیش از ۲۰۰ سالن سینما افتتاح شده است که تا پایان دولت به ۱۰۰۰ سالن میرسد.
وی ادامه داد: در سازمان سینمایی ۵ رویداد پیش رو داریم که ۳ رویداد در استانها برگزار خواهد شد و جشنواره فجر امسال یکی از باشکوهترین جشنوارهها در سالهای اخیر خواهد بود. وضعیت سینماها در حوزه اقتصاد بسیار خوب است، تمام مشکلات مالی سینماداران حل شده و به سود رسیده اند.
خزاعی عنوان کرد: ۱۶ اثر از استانها ارسال شده است، ۳۴ فیلم در استانها فیلمبرداری شده است و ۱۰ تهیه کننده و ۹ کارگردان جدید با جبهه فکری انقلابی در جشنواره فیلم فجر حضور خواهند داشت.
همچنین رویشهای خوبی در حوزه بانوان داشتیم و ۸ کارگردان خانم در این دوره حضور دارند.
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