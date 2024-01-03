به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان با تساوی یک - یک به پایان رسید تا پرونده دور رفت لیگ بیست و سوم برای شاگردان یحیی گلمحمدی با کسب ۳۰ امتیازی بسته شود و قهرمان سه گانه فصل گذشته به جایگاه سومی در نیم فصل جاری رضایت دهد.
تنها شکست مشترک با استقلال!
سرخپوشان پایتخت در حالی ۱۵ بازی فصل جاری را به پایان رساندند که ۸ پیروزی، ۶ مساوی و یک شکست را رقم زدند تا با ۳۰ امتیاز و میانگین کسب دو امتیاز از هر دیدار را به اسم خود ثبت کنند. تنها شکست این تیم مقابل سپاهان اصفهان بود تا سرخها همچون استقلال کمترین تعداد باخت را در دور رفت داشته باشند. هر دو تیم هم مقابل سپاهان اصفهان شکست خوردند تا از این لحاظ شباهت قابل توجهی بین سرخابیها وجود داشته باشند.
۶ تساوی مقابل نیمه ضعیف
بازیهای تک امتیازی پرسپولیس مقابل ذوب آهن اصفهان، ملوان بندر انزلی، صنعت نفت آبادان، استقلال خوزستان، مس رفسنجان و استقلال تهران بوده است. ملوان و ذوب آهن شرایط تقریبا قابل قبولی در دور رفت داشتهاند و استقلال هم به عنوان صدرنشین نیم فصل اول میتواند کسب تساوی را برای هواداران این تیم موجه کند اما نکته اصلی از دست دادن امتیازات حساس مقابل تیمهایی است که شرایط اصلا خوبی نداشتهاند.
پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان که قعرنشین لیگ برتر است تن به تساوی در اهواز داد. شبیه به آنچه مقابل صنعت نفت آبادان تیم چهاردهم جدول در تهران رقم زد. سرخها به جای اینکه در هفته پایانی دور رفت از شکست سپاهان مقابل شمس آذر نهایت بهره را برای کم کردن امتیاز با این تیم و همچنین استقلال در صدر جدول ببرند به یک امتیاز رضایت دادند.
مس رفسنجانی که پنج بازی قبلیاش مقابل استقلال خوزستان، ملوان، سپاهان، صنعت نفت آبادان و گل گهر سیرجان را واگذار کرده بود اما توانست از پرسپولیس با هدایت یحیی گلمحمدی امتیاز بگیرد! آنها ۱۴ گل در پنج بازی دریافت کرده بودند اما در دیدار با سرخها تنها یک بار دروازه حامد لک باز شد.
عجیب و غریبترین پرسپولیس
نتایج پرسپولیس در نیم فصل اول نشان میدهد روند پر فراز و نشیب آنها در طول بازیهای دور رفت ادامه داشته است. تیمی که حاشیههای مختلفی را نظیر درگیری لفظی و رسانهای سرمربی با مدیرعامل و همچنین دو دستگی در رختکن خود پشت سر گذاشت تا نتایج زیر را در نیم فصل اول رقم بزند:
* پرسپولیس یک - آلومینیوم اراک صفر
* تراکتور صفر - پرسپولیس یک
* پرسپولیس یک - ذوب آهن یک
* فولاد صفر - پرسپولیس ۲
* پرسپولیس یک - گل گهر سیرجان صفر
* پیکان یک - پرسپولیس ۳
* ملوان صفر - پرسپولیس صفر
* پرسپولیس ۲ - صنعت نفت آبادان ۲
* سپاهان یک - پرسپولیس صفر
* پرسپولیس یک - هوادار صفر
* پرسپولیس یک - استقلال یک
* استقلال خوزستان ۲ - پرسپولیس ۲
* پرسپولیس ۲ - شمس آذر قزوین یک
* پرسپولیس یک - نساجی مازندران صفر
* مس رفسنجان یک - پرسپولیس یک
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