به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر با مشکلات متعددی مواجه شد. این تیم نسبت به دو رقیب خود یعنی استقلال تهران و سپاهان با کمبود بازیکن مواجه بود و این مساله روی عملکرد پرسپولیس تأثیر گذاشت و باعث انتقاد هواداران و پیشکسوتان از مدیران این باشگاه شد.

در همین حال اختلافاتی که بین یحیی گل محمدی (سرمربی) و رضا درویش (مدیرعامل) وجود داشت باعث شد تا حاشیه‌های بیشتری پیرامون این تیم پر طرفدار شکل بگیرد تا جاییکه یحیی گل محمدی برای دومین بار در این فصل از سمت خود کناره گیری کرده و باشگاه پرسپولیس هم برای دومین بار با این استعفا مخالفت کرده است.

با توجه به پایان مسابقات در نیم فصل اول و فرارسیدن سال نو میلادی (۲۰۲۴)، مدیران پرسپولیس بخشی از مطالبات دستیاران خارجی گل محمدی را پرداخت کردند تا آنها با خیال آسوده برای گذراندن تعطیلات راهی کشورهای خود شوند.

البته مقرر شده بود که باشگاه پرسپولیس تا پایان نیم فصل ۵۰ درصد از رقم قرارداد مربیان خارجی خود را پرداخت کند اما مدیران این باشگاه در این زمینه خلف وعده کرده و تنها ۳۰ درصد از رقم قرارداد آنها را به حسابشان واریز کرده اند.

هنوز تکلیف ماندن یا جدایی گل محمدی از پرسپولیس مشخص نشده و باید دید در جلسه مدیران باشگاه با این سرمربی چه اتفاقاتی رخ خواهد داد تا تکلیف دستیاران خارجی گل محمدی هم مشخص شود.

تیم پرسپولیس در پایان نیم فصل اول با ۳۰ امتیاز پشت سر استقلال تهران و سپاهان در رده سوم جدول قرار گرفت.