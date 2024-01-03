به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس شامگاه دوشنبه ۱۱ دی و در آخرین بازی نیم فصل، در ورزشگاه شهدای مس رو در روی تیم مس رفسنجان قرار گرفت و در حالی که با پیروزی برابر این تیم می‌توانست خود را ۳۲ امتیازی و هم امتیاز با استقلال تهران کند اما با نتیجه یک بر یک متوقف شد تا مس رفسنجان که در ۵ بازی گذشته خود برابر همه حریفان شکست خورده بود، به روند امتیازگیری باز گردد.

محمود شافعی پیشکسوت پرسپولیس و کارشناس فوتبال در رابطه با این بازی بیان کرد: در نیمه اول هیچیک از دو تیم کیفیت خوبی از خود نشان ندادند و بازیکنان زمانی که به سمت دروازه‌ها نزدیک می‌شدند کاملاً بی برنامه بودند؛ در نیمه دوم پرسپولیس همان بازی نیمه اول خود را در پیش گرفت اما مس رفسنجان بازی بهتری نشان داد و حتی توانایی به ثمر رساندن گل‌های دیگری را هم داشت.

مس شایسته پیروزی برابر پرسپولیس بود

او ادامه داد: به دلیل عدم تمرکز کافی و بی دقتی بازیکنان مس، موقعیت‌ها یکی پس از دیگری از بین رفت تا این تیم نتواند در دیداری که مستحق پیروزی بود به برتری دست یابد. پرسپولیس مشکلات زیادی دارد و اگر ترمیم نشود در ادامه مسابقات ۱۰۰ درصد نمی‌تواند با دیگر مدعیان رقابت کند.

کارشناس فوتبال در رابطه با عدم نتیجه‌گیری پرسپولیس برابر تیم‌هایی نظیر مس رفسنجان و استقلال خوزستان گفت: پرسپولیس در این دو دیدار، ۴ امتیاز مهم و حیاتی را از دست داد. اگر در این دو بازی به پیروزی دست می‌یافت می‌توانست اکنون در صدر جدول قرار گیرد، اینگونه امتیاز از دست دادن در نیم فصل دوم می‌تواند بسیار به پرسپولیس ضربه بزند.

گل محمدی و درویش باید یک تصمیم واحد برای ماندن یا رفتن از پرسپولیس بگیرند

شافعی افزود: عدم تفاهم و سازش بین یحیی گل محمدی و رضا درویش باعث به وجود آمدن حاشیه و در پی آن عدم نتیجه‌گیری برای پرسپولیس می‌شود. همه این حاشیه‌ها به استعفای اول گل محمدی باز می‌گردد و پس از آن پرسپولیس نتوانست در بیشتر دیدارهای خود به پیروزی دست یابد.

او تصریح کرد: اختلاف بین مربی و مدیریت یک بخش و نداشتن بازیکن بخش دیگر عدم نتیجه‌گیری پرسپولیس است که اگر بخش اول که همان اختلاف بین مربی و مدیریت است حل نشود، بسیار به تیم صدمه و لطمه خواهد زد. این دوستان باید هرچه زودتر به یک تصمیم واحد برسند اگر می‌خواهند استعفا دهند روی حرف خود بمانند حالا چه می‌خواهد گل محمدی باشد چه درویش، با این وضعیت بازیکنان تیم هم ضرر می‌کنند و نمی‌توانند با تمرکز در زمین بازی حضور داشته باشند.

یحیی گل محمدی ابزارهای لازم برای موفقیت پرسپولیس را ندارد

پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: یک مربی برای موفقیت تیمش باید تمام ابزارهای لازم را داشته باشد، یحیی گل محمدی در این فصل نه از لحاظ مالی و نه امکاناتی هیچ ابزاری نداشت و حتی در مقطعی بازیکنان در وعده‌های غذایی هم به مشکل بر می‌خوردند. پرسپولیس سال‌های زیادی است که به عنوان قهرمان ایران شناخته می‌شود و تیمی که همیشه جز مدعیان بوده نباید اینقدر با مشکل مواجه باشد.

لوکادیا شایسته بازگشت به پرسپولیس نیست

کارشناس فوتبال در خصوص بازگشت احتمالی یورگن لوکادیا مهاجم سابق پرسپولیس به این تیم، گفت: آزموده را آزمودن خطاست، به نظرم بازیکنی که در آن شرایط دست پرسپولیس را خالی گذاشت نباید دوباره به تیم بازگردد. خیلی از بازیکنان خارجی از جمله گئورگی گولسیانی در ایران ماندند و به قرارداد خود وفادار بودند اما این بازیکن در شب قبل از دیدار با استقلال تهران به یکباره ایران را ترک می‌کند و پس از آن حاشیه‌های دیگری را برای پرسپولیس به وجود می‌آورد و به نظرم اصلاً نباید به پرسپولیس برگردد.