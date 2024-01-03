«از تو گفتم» شنیدنی شد/ آغاز یک فصل جدید کاری

به گزارش خبرنگار مهر، «از تو گفتم» عنوان یکی از آثار منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه محصولات موسیقایی است که در قالب اولین آلبوم مستقل آرمان گرشاسبی خواننده گروه موسیقی «چارتار» پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. گروهی اگرچه هنوز خبر رسمی مبنی بر انحلال آن در رسانه های رسمی مخابره نشده اما با توجه به انتشار آلبوم مستقل آرمان گرشاسبی و خروج پرحاشیه یکی دیگر از اعضای این گروه اکنون با چالش های زیادی مواجه است.

«ای نوای من»، «بگو به باران»، «زمستان»، «برمی گردم»، «کابوس»، «بی پروا»، «درهوای سحر»، «زیبا»، «بی قرار»، «به تو سوگند»، «شب»، «بنشین تماشایت کنم» و «از تو گفتم» عنوان برخی از قطعاتی هستند که در اولین آلبوم مستقل آرمان گرشاسبی با تنظیم اشکان آبرون به چشم می خورد.

این آلبوم در شرایطی روانه بازار موسیقی کشور شد که قرار است تور مستقل کنسرت های این خواننده نیز برای این آلبوم اواخر امسال برگزار شود.

آرمان گرشاسبی درباره نخستین آلبوم رسمی و مستقل خود گفته است: این آلبوم فعالیت و تجربه شخصی و نوع جدیدی از فعالیت های من است که در کنار «چارتار» خواهد بود. چون «چارتار» بخشی از وجود و حرفه من است و این فعالیت مستقل هرگز به معنی جدایی من از «چارتار» نخواهد بود.

آرمان گرشاسبی به همراه گروه «چارتار» بیش از ۱۰ سال است که در حوزه موسیقی تلفیقی ایران فعالیت دارد و آثار زیادی را نیز با همکاری همکارانش در این گروه روانه بازار موسیقی کشور کرده است.