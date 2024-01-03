واکنش مادر شهید العاروری: فرزندم فدای میهن+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مادر شهید صالح العاروری از فرماندهان شهید جنبش مقاومت اسلامی فلسطین و نایب رییس دفتر سیاسی این جنبش در واکنش به شهادت فرزندش در عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که فرزندش فدای کشور است.

«جیفارا البدیری» مادر شعید العاروری که در روستای عارورة واقع در شمال رام الله ساکن است، گفت که بیش از ۲۰ سال است که فرزندش را ندیده است. وی می‌گوید که تمامی مراحل زندگی فرزندش در مسیر مبارزه با اشغالگری صهیونیستی بوده و وی در این زمینه بارها تحت تعقیب قرار گرفته و زندانی شده و در نهایت نیز به خارج از فلسطین اشغالی تبعید شد.

«أم قتیبة» خواهر شهید العاروری می‌گوید: خداوند آنها را مفتخر به شهادت کرد و ایشان افتخاری برای فلسطین و امت عربی هستند و تمامی جوانان در مسیر ایشان حرکت خواهند کرد، هر کودک فلسطینی یک فرمانده است.

خواهر دیگر شهید صالح العاروری می‌گوید که آخرین بار در مراسم حج سال گذشته برادرش را دیده است. او ایمان و توکل برادرش به خداوند متعال را ستود و تصریح کرد که شهادت چیزی بود که او همواره در سجده‌های خود از خدا می خواست و آرزو داشت فدای فلسطین و مسجد الاقصی شود.

صفحات فضای مجازی نیز در واکنش به ترور شهید العاروری وارد عمل شده و کلیپ‌هایی از دیدارهای وی قبل از این ترور و صحبت‌هایش در مورد شهدا را بازنشر دادند.

وی در بخشی از صحبت‌هایش گفته بود: جان و خون ما رنگین تر از هیچکدام از شهدا نیست و مادر هیچ شهیدی نباید این احساس را داشته باشد که خون فرماندهان عزیزتر و گرانبهاتر از خون فرزندان آنها است. حتی شهدایی که یک روز از ما در شهادت سبقت گرفتند، بهتر از ما هستند.