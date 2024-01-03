به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، به دنبال ترور «صالح العاروری»، از رهبران ارشد حماس در بیروت توسط رژیم صهیونستی، گروههای مختلف عراقی واکنشهای گستردهای به این رویداد نشان دادند.
گردانهای حزب الله عراق در واکنش به ترور العاروری اعلام کردند که «دشمن اسراییلی با حمایت آمریکا جنایت ترور فرمانده صالح العاروری را پس از ناتوانی و شکست در مقابله با مقاومت فلسطین در غزه مرتکب شده است.»
جنبش نُجَباء عراق نیز در بیانیهای گفت: «ما درود خود را همراه با مواضع قاطع در قبال مساله فلسطین و به طور کلی با مردان حماس نثار میکنیم و بر ادامه حمایت خود بر رزمندگان مقاومت فلسطین تاکید میکنیم و در کنار مردم و آرمان فلسطین خواهیم ماند.»
جنبش نُجَباء عراق افزود: «ما حمایت کامل خود را از تمام آرمانهای مردم فلسطین که برای آزادی، استقلال و اخراج اشغالگران مبارزه میکنند، اعلام میکنیم.»
شیخ «همام الحمودی»، رییس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز در واکنش به ترور العاروری اعلام کرد: «ترور شیخ العاروری اقدامی مذبوحانه توسط رژیم صهیونیستی است و این ترور از آن جهت انجام شد که این رژیم نتوانست به اهداف اعلام شده خود در برابر فلسطینیها دست یابد.»
در واکنش به ترور «صالح العاروری» در بیروت، حزب اسلامی عراق نیز شهادت صالح العاروری و گروه همراه وی را به جنبش حماس تسلیت گفت و بر ادامه مبارزه با اشغالگران در منطقه تاکید کرد.
واکنشها به ترور «صالح العاروری» در دیگر کشورهای عربی نیز قابل توجه بوده است و مصر میانجیگری خود را به حالت تعلیق درآورد. خبرنگار العربی الجدید اعلام کرد مصر در واکنش به ترور صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی جنبش حماس در بیروت، میانجیگری خود (در زمینه آتشبس و مبادله اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی) را به حالت تعلیق درآورده و هیات امنیتی اسراییلی نیز قاهره را ترک کرده است.
ساعاتی پیش از این نیز، حزب الله لبنان در بیانیهای اعلام کرد جنایت ترور شهید صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی حماس هرگز بیپاسخ نمیماند و مقاومت در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و به این جنایت پاسخ خواهد داد.
حزب الله افزود ترور شهید العاروری و دیگر همراهانش در قلب ضاحیه جنوبی بیروت تجاوزی خطرناک علیه لبنان است و موجب تحولی خطرناک در جنگ بین محور مقاومت و دشمن صهیونیستی خواهد شد.
انتشار این بیانیه ساعاتی پس از آن صورت گرفت که شامگاه سهشنبه ارتش رژیم صهیونیستی با حمله پهپادی و شلیک ۳ موشک به ساختمان دفتر سیاسی جنبش حماس در حومه جنوبی بیروت، صالح العاروری نایبرییس دفتر سیاسی این جنبش را به همراه ۲ تن از فرماندهان گردانهای قسام به شهادت رساند. در این جنایت ۳ نفر دیگر نیز به شهادت رسیدند و چندین نفر نیز زخمی شدند.
همزمان، جنبش مقاومت حماس نیز از توقف هرگونه مذاکره در مورد آتشبس یا مبادله اسرا با تل آویو خبر داد. خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع اعلام کرد که جنبش حماس طرفهای واسطه را در جریان تعلیق هرگونه مذاکره در مورد آتشبس یا مبادله اسرا قرار داده است.
از طرف دیگر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این ارتباط به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، گفت که نیروهای نظامی اسراییل مسئول حمله به «صالح العاروی» بوده است.
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