تاکید «زیاد النخاله» بر جایگاه ارزشمند شهید العاروری در مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیاد النخاله»، از مقامات جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به ترور العاروری گفت که شهید العاروری را از دست دادیم، به حضور او بسیار نیاز داشتیم.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که شهید صالح العاروری یکی از رهبران مختلف و برجسته فلسطین بود و ما او را از دست دادیم و به حضور او بسیار نیاز داشتیم، او رهبری بود که به هر کس که در اطرافش بود، باور و اعتماد می‌بخشید.

زیاد النخاله افزود: العاروری در راه سرافرازی فلسطین و مقاومت و در راه مجد و بزرگی آنکه امروز در جهاد و قهرمانی‌های ملت فلسطین در غزه، کرانه باختری و خارج از فلسطین متجلی گشته، به شهادت رسید.

همچنین در واکنش به ترور «صالح العاروری»، مصر میانجی‌گری خود را به حالت تعلیق درآورد.

خبرنگار العربی الجدید اعلام کرد مصر در واکنش به ترور صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی جنبش حماس در بیروت، میانجی‌گری خود (در زمینه آتش‌بس و مبادله اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی) را به حالت تعلیق درآورده و هیئت امنیتی اسراییلی نیز قاهره را ترک کرده است.

ساعاتی پیش از این نیز، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد جنایت ترور شهید صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی حماس هرگز بی‌پاسخ نمی‌ماند و مقاومت در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و به این جنایت پاسخ خواهد داد.

حزب الله افزود ترور شهید العاروری و دیگر همراهانش در قلب ضاحیه جنوبی بیروت تجاوزی خطرناک علیه لبنان است.

حزب الله ضمن تسلیت شهادت العاروری به ملت فلسطین و امت اسلامی و عربی و جنبش حماس و دیگر گروه‌های مقاومت، تاکید کرد که این جنایت وحشیانه موجب ایمان هرچه بیشتر مجاهدان در فلسطین، لبنان، یمن، سوریه، ایران و عراق به قضیه عادلانه خود و پایبندی به ادامه راه جهاد و مقاومت تا پیروزی و آزادسازی خواهد شد.

در این بیانیه تاکید شده دشمن غاصب و عاجز صهیونیستی سیاست ترور تمامی افرادی را در پیش گرفته که در عملیات طوفان الاقصی مشارکت داشتند و به دفاع از ملت فلسطین برخواسته‌اند.

حزب الله افزود که ترور العاروری موجب تحولی خطرناک در جنگ بین محور مقاومت و دشمن صهیونیستی خواهد شد.

انتشار این بیانیه ساعاتی پس از آن صورت گرفت که شامگاه سه‌شنبه ارتش رژیم صهیونیستی با حمله پهپادی و شلیک ۳ موشک به ساختمان دفتر سیاسی جنبش حماس در حومه جنوبی بیروت، صالح العاروری نایب‌رییس دفتر سیاسی این جنبش را به همراه ۲ تن از فرماندهان گردان‌های قسام به شهادت رساند. در این جنایت ۳ نفر دیگر نیز به شهادت رسیدند و چندین نفر نیز زخمی شدند.

همزمان، جنبش مقاومت حماس نیز از توقف هرگونه مذاکره در مورد آتش‌بس یا مبادله اسرا با تل آویو خبر داد. خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع اعلام کرد که جنبش حماس طرف‌های واسطه را در جریان تعلیق هرگونه مذاکره در مورد آتش‌بس یا مبادله اسرا قرار داده است.

از طرف دیگر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این ارتباط به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، گفت که نیروهای نظامی اسراییل مسؤول حمله به «صالح العاروی» بوده است.

شهید صالح العاروری از شخصیت‌های مشهور گردان‌های قسام بود که پس از چندین سال تجربه زندان از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۱ در تبادل مشهور شالیت همراه با بسیاری از دیگر رهبران فلسطینی، مانند یحیی سنوار از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شد. روزنامه یدیعوت آحارونوت در سال ۲۰۱۸ در خصوص العاروری می‌نویسد: العاروری برنامه‌ریز عملیات‌های مسلحانه حماس و شخص دوم حماس شده و انتخاب وی برای این جایگاه تکمیل تغییر ساختار رهبری حماس پس از انتخاب یحیی سنوار به عنوان رییس حماس در غزه به شمار می‌رود. العاروری در کرانه باختری متولد شده و در آنجا رشد کرد و ۱۸ سال از عمر خود را در زندان‌های اسراییلی به سر برد.

همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سفر «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا به اسراییل به دوشنبه آینده موکول شده است.

در این گزارش گفته شده است که وزیر امور خارجه آمریکا پس از برنامه ریزی برای سفر خود به تل آویو در روز پنجشنبه، این سفر را به دوشنبه آینده موکول کرده است.