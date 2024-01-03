افزایش شمار قربانیان زلزله ژاپن به ۶۲ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رسانهها و مقامات ژاپنی اعلام کردند که شمار قربانیان زلزله اخیر در مناطق غربی این کشور به ۶۲ نفر افزایش یافته است.
دیروز سهشنبه اعلام شد که در پی زلزله ۷.۴ در مناطق غربی ژاپن دستکم ۴۸ نفر جان باختند.
مقامات آتشنشانی ژاپن اعلام کردند که در پی زلزله شدید ۷.۴ ریشتری روز دوشنبه ۲۵ ساختمان از جمله منازل مسکونی در شهر واجیما در استان ایشیکاوا به طول کامل فرو ریختند.
به گفته مقامات احتمالاً در ۱۴ ساختمان فروریخته افرادی محصور باشند و آتشنشانها در حال تلاشند تا آنها را نجات دهند.
سختترین وضعیت در استان ایشیکاوا است که نزدیک به کانون زمین لرزههای جاری بوده است. بیش از ۲۰۰ خانه در این استان در آتش سوخته و بیش از ۱۰۰ ساختمان مسکونی فرو ریخته است و ممکن است مردم زیر آوار محبوس شده باشند.
امدادگران و آتش نشانان در محل مشغول به کار هستند و واحدهایی از نیروهای دفاع شخصی ژاپن برای کمک به رفع عواقب این فاجعه به منطقه اعزام شده اند.
از روز دوشنبه، بیش از ۱۵۰ زمین لرزه با قدرتهای مختلف در ژاپن رخ داده است که قویترین آنها ۷.۶ ریشتر بوده است. تهدید سونامی برای کل سواحل غربی این کشور بیش از ۲۰ ساعت باقی مانده است. این زمین لرزه قویترین زمین لرزهای بود که از سال ۱۸۸۵ این بخش از ژاپن را لرزاند.
رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی ژاپنی تصاویر و فیلمهایی از این زلزله مهیب منتشر کردند.
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