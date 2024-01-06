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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴

شمار قربانیان زلزله شب سال نو ژاپن از ۱۰۰ نفر عبور کرد

شمار قربانیان زلزله شب سال نو ژاپن از ۱۰۰ نفر عبور کرد

شمار قربانیان زلزله شب سال نو در ژاپن به بیش از یکصد نفر رسید و بالغ بر ۲۰۰ نفر نیز همچنان مفقود هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت‌تایمز، براساس اعلام مقامات، تعداد قربانیان زلزله مرگبار شب سال نو ژاپن از یکصد نفر عبور کرد و بالغ بر ۲۰۰ نفر نیز همچنان مفقود هستند.

زمین‌لرزه ۷.۶ ریشتری که ساحل غربی ژاپن را لرزاند، به تخریب زیرساخت‌ها و قطعی برق ۲۳ هزار خانوار در منطقه هوکوریکو منجر شد.

جستجو برای بیرون کشیدن افرادی که زیر آوا مانده‌اند همچنان برای ششمین روز ادامه دارد و این در حالی است که بیش از ۳۰ هزار از نجات‌یافتگان در انتظار کمک هستند.

براساس اعلام خبرگزاری کیودو شمار قربانیان در مجموع به ۱۱۰ نفر رسیده است. پس از زلزله سال ۲۰۱۶ در کوماموتو واقع در جنوب غربی ژاپن که ۲۷۶ قربانی گرفت، زلزله اخیر بیشترین قربانی را برجا گذاشته است.

کد مطلب 5986491

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