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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران

ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد برقی کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی امروز راه‌های کشور اعلام کرد و گفت: ترافیک سنگین در محور قدیم تهران – بومهن محدوده پیچ‌های جاجرود گزارش شده است.

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) خبر داد و گفت: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است. ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده پایانه شهید کلانتری و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است.

وی از ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع خبر داد و محور مسدود غیرشریانی را محور پونل - خلخال اعلام کرد.

به گفته کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور، محورهای دارای انسداد فصلی سروآباد - پاوه، سی سخت - پادنا و گنجنامه – تویسرکان اعلام شده است.

کد مطلب 5984014
زهره آقاجانی

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