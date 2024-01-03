  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۱۱

تحویل ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در بهمن امسال

تحویل ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در بهمن امسال

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از افتتاح و تحویل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده در شهرهای جدید برای بهمن ماه سال جاری، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص برنامه‌های آن شرکت در اجرای طرح‌های مسکنی و همچنین افتتاح‌های پیش‌رو گفت: در برنامه است که ۱۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده که در دولت سیزدهم در حال تکمیل است در بهمن ماه و به مناسبت ۲۲ بهمن، افتتاح شود.

تحویل ۴۵ هزار واحد مسکن مهر در دولت سیزدهم

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با افتتاح ۱۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر که عمده آنها در شهرهای پردیس و مهستان (هشتگرد) به افتتاح می‌رسد میزان افتتاح‌های مسکن در شهرهای جدید و توسط دولت سیزدهم به بیش از ۴۵ هزار واحد خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهایی که در شهرهای جدید به بهره‌برداری می‌رسد با تأمین سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و سایر موارد است و در شهرهای جدید توجه به کیفیت زندگی مورد تاکید است. شهرهای جدید تعهد کرده است تا در کنار احداث واحدهای نهضت ملی مسکن، واحدهای باقیمانده مسکن مهر شهرهای جدید را نیز به انجام برساند. همچنین، دولت تعهد کرده است تا با پایان دولت سیزدهم واحدی تحت عنوان مسکن مهر در کشور باقی نماند.

کد مطلب 5984086
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسن IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
      4 2
      پاسخ
      تشکرازدولت مجلس سپاه برای مسکن ملی برای رزمندگان معسرفاقدمسکن اینشالله اجراواحداث شود
    • اکبر IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چقدر دروغ میگیم ۱۲ سال ثبت نام کردیم هنوز خبری نیست
    • عاطفه IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      1 0
      پاسخ
      ممنون بابت مسکن ملی منم ثبت نام کردم انشالله موفق به دریافتش بشوم
    • محمد نیرپناه US ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      موافقم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها