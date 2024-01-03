هشتمین یادواره شهدای قرآنی پایتخت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین یادواره شهدای قرآنی پایتخت با محوریت شهدای جلسات قرآنی که سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ متولی برگزاری آن است، فردا پنجشنبه ۱۴ دی‌ماه در حسینیه الزهراء مجتمع امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

۲۸۰ شهید قرآنی دوران دفاع مقدس و مدافع حرم در تهران تاکنون از سوی سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ شناسایی شده است و بر این اساس هشتمین یادواره شهدای قرآنی پایتخت با حضور خانواده شهدا، پنجشنبه ۱۴ دی‌ماه همزمان با ایام سالروز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی برپا خواهد شد.

کمیته شهدای قرآنی سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ در راستای آشنایی با این شهدا و تکریم خانواده ایشان، انجام بیش از ۳۰ برنامه فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است که دیدار هفتگی با خانواده شهدای قرآنی از جمله آنهاست که در سال جاری تاکنون دیدار با خانواده ۳۱ شهید قرآنی در قالب هیئتی متشکل از مسئولان اجرایی این کمیته و همچنین نمایندگانی از جامعه قرآنی برگزار شده است.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار است حسینیه الزهراء مجتمع امام خمینی (ره) محل برگزاری هشتمین یادواره شهدای قرآنی پایتخت در روز مذکور باشد و محوریت موضوعی این یادواره، شهدایی است که در مجالس قرآنی اساتید بنامی همچون سیدمحسن موسوی‌بلده، مرحوم علی اربابی و سیدمحسن خدام‌حسینی تلمذ کرده و سمت شاگردی داشته‌اند.

یادآور می‌شود، کنگره ملی شهدای پایتخت (۲۴ هزار شهید پایتخت) نیز بهمن‌ماه امسال برگزار خواهد شد.