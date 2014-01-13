به‌ گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دارالقرآن الکریم سه‌شنبه ۲۶ آذر میزبان شرکت کنندگان در نشست هماهنگی کمیته ارتباطات یادواره «سوره های سرخ»، ویژه گرامیداشت شهدای قرآنی شهر تهران بود.



در این نشست که نمایندگانی از سازمانها و دستگاه‌های برگزار کننده یادواره مزبور حضور داشتند،‌نحوه برگزاری هرچه مطلوب‌تر یادواره به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و هریک از نمایندگان دستگاهها و سازمان‌های برگزارکننده یادواره به بیان نحوه پیشرفت وظایف از پیش تعریف شده خود پرداختند.



مراسم گرامیداشت ۱۱۴ شهید قرآنی شهر تهران روز ۲۵ دیماه سال جاری در سالن همایشهای برج میلاد و به همت سازمان قرآن و عترت بسیج تهران و با همکاری و مساعدت نهادها و دستگاههایی همچون: سازمان دارالقران الکریم، رادیو قرآن،‌شبکه قران و معارف سیما، شورای عالی قرآن، بسیج شهرداری تهران،‌خبرگزاری ایکنا، معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد، جمعیت قرآنی استان تهران، اتحادیه تشکلهای قرآنی، مرکزقرانی سازمان اوقاف و امور خیریه،‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرهنگسرای قرآن،‌ برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف نشر و ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت در جامعه به‌ویژه در جوانان، معرفی الگوهای سبک زندگی قرآنی و اسلامی، تکریم خانواده های معظم شهدای قرآنی و زمینه سازی جهت معرفت و بصیرت قرآنی در بین جامعه قرآنی برگزار خواهد شد.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای قرآنی



مدیرعامل مؤسسه ندای ملکوت تهران با بیان اینکه نمایشگاه دستاوردهای قرآنی به‌صورت ملی در سال جاری برپا می‌شود، بیان داشت: این نمایشگاه به‌صورت ملی ویژه تمامی مؤسسات قرآنی ـ مردمی در بهمن‌ماه سال جاری برپا می‌‌شود؛



حجت‌الاسلام کوششی در رابطه با نحوه برپایی نمایشگاه دستاوردهای قرآنی در سال 92 عنوان کرد: اولین جلسه ستاد برپایی نمایشگاه دستاوردهای قرآنی هفته گذشته در سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد که مقرر شده است 150 تا 200 غرفه جهت عرضه دستاوردهای مؤسسات قرآنی حاضر در این نمایشگاه اختصاص یابد.



وی با یادآوری اینکه این نمایشگاه از 5 تا 20 بهمن‌ماه در مجتمع فرهنگی 13 آبان(لانه جاسوسی) برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در این نمایشگاه که در یک فضای دو هزار متری برپا خواهد شد، بین 150 تا 200 غرفه پیش‌بینی کرده‌ایم و علیرغم تقاضاهای زیادی که از سوی موسسات قرآنی وجود دارد و با توجه به اینکه شاهد حضور نهادهای استانی هم هستیم، موسسات قرآنی را برای حضور در این نمایشگاه با حساسیت انتخاب می‌کنیم تا تعداد حاضران بیش از ظرفیت پیش‌بینی شده نشود.



تولید گزارش روزانه از نمایشگاه دستاوردهای قرآنی توسط رسانه‌ها



حجت الاسلام کوششی مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور با بیان اینکه در نمایشگاه دستاوردهای قرآنی برنامه‌هایی اعم‌ از مشاوره، آموزش، پژوهش، کلیپ‌های تصویری و صوتی، دینی و مذهبی، تبلیغی و ترویجی و همچنین فرهنگی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد، گفت: در این نمایشگاه قرآنی رادیو قرآن، شبکه قرآن و معارف سیما و خبرگزاری ایکنا مستقر هستند و گزارش روزانه خواهند داشت.



وی معتقد است که با برپایی نمایشگاه دستاوردهای قرآنی در سطح جامعه، محصولات جدید مؤسسات قرآنی معرفی می‌شود و همچنین فرصتی جهت برقراری ارتباط و شناسایی مؤسسات قرآنی سطح کشور ایجاد خواهد شد تا با آخرین دستاوردها و فن‌آوری‌های روز در عرصه قرآن آشنا شوند.