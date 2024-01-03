به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مرتضی شعبانزاده گفت: بومیسازی، خودکفایی و کاهش وابستگی در صنعت و افزایش اشتغالزایی، بهینهسازی زنجیره عرضه و تقاضای آب و برق در کشور، افزایش پایایی (امنیت و کفایت) و تابآوری صنعت آب و برق کشور و بهبود عملکرد و بهرهوری انرژی از جمله چشماندازهای پژوهش و فناوری در وزارت نیرو بهشمار میروند.
وی اهداف کلان پژوهش و فناوری وزارت نیرو را تشریح و تصریح کرد: ارتقای جایگاه و منزلت پژوهش و نوآوری در صنعت، استقرار و توسعه پایدار زیست بوم فناوری و نوآوری، حمایت از تجاریسازی یافتههای پژوهشی، حمایت هدفمند از پژوهشگران و نوآوران صنعت، افزایش صادرات محصولات دانشبنیان از جمله این اهداف است.
مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و نوآوری وزارت نیرو در ادامه به برنامههای حوزه پژوهش و فناوری صنعت آب و برق اشاره کرد و افزود: احصا و روزآمدسازی نیازهای فناورانه اولویتدار و اولویتهای پژوهشی با نگاه ویژه به مطالعات آیندهپژوهی و نقشهراه فناورانه، استقرار بانک اطلاعاتی یکپارچه تحقیقات و طرحهای پژوهشی انجام شده در صنعت، توسعه تعاملات همهجانبه بازیگران زیستبوم نوآوری و توسعه زیرساختهای لازم در حوزه فناوری و نوآوری (مانند پارک علم و فناوری نیرو، صندوق پژوهش و فناوری نیرو و …) را از دیگر برنامههای حوزه پژوهش و فناوری وزارت نیرو عنوان کرد.
مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و نوآوری وزارت نیرو با بیان اینکه ۱۰ درصد کل شرکتهای دانشبنیان کشور را شرکتهای فعال در صنعت آب و برق تشکیل میدهد، تصریح کرد: ۹۹۲ شرکت دانشبنیان در زمینههای آب، آبفا و برق فعال هستند که از این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۱، سهم شرکتهای دانشبنیان برقی ۸۱ درصد و آبی ۱۹ درصد بوده است.
شعبانزاده با بیان اینکه تعداد ۶۴ واحد فناور تا پایان سال گذشته در مرکز رشد و پردیسهای منطقهای وزارت نیرو مستقر شدهاند، خاطرنشان کرد: حجم قراردادهای جاری تولید بار اول با شرکتهای دانشبنیان برابر با ۶۲۰ میلیارد تومان و حجم قرارداد خرید محصولات و خدمات از شرکتهای دانشبنیان ۲,۹۱۷ میلیارد تومان بوده است.
نظر شما