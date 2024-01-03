صنعت حمل و نقل جایگاه هفتم کشور در اشتغال زایی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شهرکی در نشست با مسؤولان اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان و همچنین مدیران شرکتها و انجمن‌های صنفی حمل ونقل جاده‌ای قم، اظهار کرد: صنعت حمل و نقل با ۸۰۰ هزار نفر فعال مستقیم و ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، جایگاه هفتم کشور در اشتغال زایی را داراست.

وی با یادآوری این مهم که بالغ بر ۳۴ درصد سوخت کشور در بخش حمل ونقل جاده‌ای به مصرف می‌رسد، تاکید کرد: به منظور ساماندهی و بهینه سازی مصرف سوخت، ارتقا زیر ساخت‌های نظارتی و ساماندهی اسناد حمل ونقلی بخصوص بارنامه، ضروری است.

شهرکی به مبحث نوسازی ناوگان عمومی حمل ونقل جاده‌ای مسافر اشاره کرد و گفت: ۲ هزار دستگاه اتوبوس، به کشور وارد شده که جهت واگذاری به جامعه هدف با ۱۳ شرکت قرار داد منعقد شده و تاکنون ۶۰۰ ثبت نام نیز جهت دریافت ناوگان ثبت شده است.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای با تاکید بر آنکه نزدیک ۶۰ درصد از کل مبلغ خودرو به صورت وام، قابل پرداخت است، گفت: کارمزد وام لحاظ شده نیز ۱۲ درصد است که مناسب و اقتصادی است.

حمیدرضا شهرکی ادامه داد: متناسب با وضعیت اقتصادی و شرایط متقاضیان، انواع خودروهای ناوگان عمومی حمل مسافر، شامل: اتوبوس، مینی بوس، میدل باس، سواری کرایه، تهیه و آماده واگذاری می‌باشد.