به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، با هدف تسهیل پرداخت‌های روزمره و ارتقای امنیت تراکنش‌ها، سرویس پرداخت NFC را با عنوان «کهربا» رونمایی کرد.

با نصب اپلیکیشن ۷۲۴ و استفاده از سرویس کهربا، می‌توان بدون نیاز به کارت بانکی و تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن‌همراه به دستگاه کارتخوان، پرداختی ساده، سریع و امن را تجربه کرد.

در این راهکار کاربر با ثبت کارت بانکی خود در اپلیکیشن ۷۲۴ می‌تواند با استفاده از کارتخوان و تلفن‌همراه مجهز به سرویس NFC ( Near Field Communication)، تراکنش خود را انجام دهند.

در این روش، برای انجام ۵ تراکنش خرید تا سقف ۲۰۰ هزار تومان نیازی به وارد کردن رمز نیست و تراکنش‌های با مبالغ بالاتر با وارد کردن رمز اول کارت و بدون نیاز به حضور کارت انجام می‌شود.

مزیت پرداخت با کهربا

سادگی فرایند پرداخت، بالا بودن امنیت تراکنش‌ها، رفع دغدغه نگهداشت و تعویض کارت فیزیکی از مهمترین مزایای استفاده از قابلیت کهربا در اپلیکیشن ۷۲۴ است. با استفاده از روش رمزگذاری صورت گرفته، امکان انتقال اطلاعات کارت فیزیکی در این روش وجود ندارد و به این ترتیب احتمال کپی‌برداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

در حال حاضر بانک‌های رفاه کارگران، ملی، تجارت، ملت، صادرات، توسعه تعاون، کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد، شهر، رسالت، کشاورزی، ویپاد پاسارگاد، خاورمیانه، گردشگری و موسسه ملل از پرداخت کهربا پشتیبانی می‌کنند و بزودی، بانک‌های بیشتری به کهربا متصل می‌شوند.

نحوه پرداخت با کهربا

برای پرداخت با سرویس کهربا، کاربران باید اپلیکیشن ۷۲۴ از طریق سایت www.۷۲۴.ir را نصب و کارت بانکی خود را (از میان بانک‌های فعال) در آن ثبت کنند. سپس با استفاده از کارتخوان‌های مجهز به کهربا، از طریق گزینه پرداخت NFC یا QRcode تراکنش خود را بدون نیاز به کشیدن کارت نهایی کنند.

کاربران سیستم عامل اندرویدی که تلفن همراه آنها از فناوری NFC پشتیبانی می‌کند، امکان استفاده مستقیم از سرویس کهربا را دارند، اما با توجه به محدودیت‌های سیستم‌عاملiOS، گوشی‌های آیفون فعلاً از طریق QR Code می‌توانند تراکنش کهربایی ثبت کنند که امکان آن در نسخه بعدی ۷۲۴ فراهم خواهد شد.

الزامات پذیرندگان کارتخوان

کسب‌وکارهایی که قصد استفاده از این سرویس نوین را دارند، باید اطمینان حاصل کنند که کارتخوان فروشگاهی آنها به قابلیت NFC مجهز است؛ پس از وارد کردن مبلغ خرید روی کارتخوان، مشتری با نزدیک کردن تلفن همراه خود به کارتخوان، ساده و سریع پرداخت خود را انجام می‌دهد. مراحل تسویه و کارمزد در این روش همانند گذشته است و در عین حال، مشتری نیازی به صدور رسید کاغذی ندارد.

یادآور می‌شود، اپلیکیشن ۷۲۴ هم‌اکنون از طریق وبسایت ۷۲۴.ir و یا پلتفرم‌های فروشگاهی اپلیکیشن (کافه بازار، مایکت و …) در دسترس کاربران است و چنانچه پیشتر گفته شد، فعال‌سازی قابلیت کهربا، تنها با چند مرحله ساده امکان‌پذیر است.