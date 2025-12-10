  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

وزیر علوم در پاسخ به مهر:

آزمون جامع دکتری به طور کامل حذف نمی‌شود؛ تعیین جایگزین برای نخبگان

آزمون جامع دکتری به طور کامل حذف نمی‌شود؛ تعیین جایگزین برای نخبگان

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آزمون جامع دکتری به طور کامل حذف نمی‌شود، اما جایگزین‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی امروز در حاشیه افتتاح پنل‌های خورشیدی دانشگاه تربیت مدرس در جمع خبرنگاران گفت: بازنگری در نظام آموزشی کشور با مشارکت بیش از ۲۰۰ استاد دانشگاه و دو مؤسسه تحقیقاتی در حال انجام است.

وزیر علوم در جمع خبرنگاران با اشاره به دغدغه دانشجویان درباره تأثیر تغییرات نظام آموزشی بر استقبال از کنکور گفت: مطالعات تطبیقی در این زمینه انجام شده و مدل‌های جدیدی در حال بررسی است که جزئیات آن در جلسات تخصصی اعلام خواهد شد.

وی همچنین از بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی ۸۰۰ کیلوواتی در دانشگاه تربیت مدرس خبر داد و افزود: استفاده از انرژی خورشیدی موجب کاهش مصرف آب، کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن و حذف سوخت‌های فسیلی می‌شود و علاوه بر کمک به محیط زیست، بخشی از ناترازی برق کشور را جبران می‌کند.

به گفته وی، وزارت علوم آمادگی نصب ۱۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی را به وزارت نیرو اعلام کرده و بیش از هزار نقطه در دانشگاه‌های کشور برای اجرای این طرح معرفی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت علوم ۲۰ درصد هزینه نصب نیروگاه‌های خورشیدی را تقبل می‌کند و دولت ۸۰ درصد باقی‌مانده را پرداخت خواهد کرد. زمین و فضای دانشگاه‌ها مهم‌ترین سرمایه برای اجرای این طرح است.

سیمایی در حوزه خوابگاه‌های متأهلی نیز تأکید کرد: تا پایان امسال حدود ۱۰۰۰ واحد خوابگاه متأهلی تحویل داده می‌شود که تاکنون حدود ۵۰۰ واحد آماده تحویل است و تا پایان سال این رقم تکمیل خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسش مهر در مورد آزمون جامع دانشجویان تحصیلات تکمیلی توضیح داد: آزمون جامع به طور کامل حذف نمی‌شود، اما جایگزین‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است؛ از جمله دانشجویانی که معدل بالای ۱۸ دارند یا دارای مقالات علمی معتبر یا اختراعات ثبت شده هستند، می‌توانند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. این تصمیم شامل ورودی‌های جدید و قدیم خواهد شد.

وزیر علوم درباره رفع فیلترینگ یوتیوب در دانشگاه‌ها اظهار نظری نکرد و گفت: در این خصوص معذورم.

کد خبر 6684490
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یک علاقه‌مند به تحصیل US ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سلام عرض ادب چقدر خوب بود که بتوانم توی کشور خودم تحصیل کنم نه برای گرفتن دکتری حقوق مجبور به مهاجرت شویم اگر چنین شرایطی برای افراد با معدل پانزده نیم ارشد فراهم می شود خیلی عالی بود
    • ک IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      دوره دکتری مختصر میکنید حالا انتظار پیشرفت ایران هم دارید بنازم به این تفکر قجری
    • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      من که در آزمون ورودی کتبی و مصاحبه قبول شدم . حتی بهم گفتند مصاحبه قبول شدی ولی نتیجه چیزی دیگه اعلام شد. تا این پروسه ی معیوب مشکلش حل نشه بقیه موضوعات چرته
    • محمد IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 1
      پاسخ
      آقای وزیر جمع کن این دانشگاههای پولی مثل پیام نور و علمی کاربردی و غیرانتفاعی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها