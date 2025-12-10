به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی امروز در حاشیه افتتاح پنل‌های خورشیدی دانشگاه تربیت مدرس در جمع خبرنگاران گفت: بازنگری در نظام آموزشی کشور با مشارکت بیش از ۲۰۰ استاد دانشگاه و دو مؤسسه تحقیقاتی در حال انجام است.

وزیر علوم در جمع خبرنگاران با اشاره به دغدغه دانشجویان درباره تأثیر تغییرات نظام آموزشی بر استقبال از کنکور گفت: مطالعات تطبیقی در این زمینه انجام شده و مدل‌های جدیدی در حال بررسی است که جزئیات آن در جلسات تخصصی اعلام خواهد شد.

وی همچنین از بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی ۸۰۰ کیلوواتی در دانشگاه تربیت مدرس خبر داد و افزود: استفاده از انرژی خورشیدی موجب کاهش مصرف آب، کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن و حذف سوخت‌های فسیلی می‌شود و علاوه بر کمک به محیط زیست، بخشی از ناترازی برق کشور را جبران می‌کند.

به گفته وی، وزارت علوم آمادگی نصب ۱۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی را به وزارت نیرو اعلام کرده و بیش از هزار نقطه در دانشگاه‌های کشور برای اجرای این طرح معرفی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت علوم ۲۰ درصد هزینه نصب نیروگاه‌های خورشیدی را تقبل می‌کند و دولت ۸۰ درصد باقی‌مانده را پرداخت خواهد کرد. زمین و فضای دانشگاه‌ها مهم‌ترین سرمایه برای اجرای این طرح است.

سیمایی در حوزه خوابگاه‌های متأهلی نیز تأکید کرد: تا پایان امسال حدود ۱۰۰۰ واحد خوابگاه متأهلی تحویل داده می‌شود که تاکنون حدود ۵۰۰ واحد آماده تحویل است و تا پایان سال این رقم تکمیل خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسش مهر در مورد آزمون جامع دانشجویان تحصیلات تکمیلی توضیح داد: آزمون جامع به طور کامل حذف نمی‌شود، اما جایگزین‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است؛ از جمله دانشجویانی که معدل بالای ۱۸ دارند یا دارای مقالات علمی معتبر یا اختراعات ثبت شده هستند، می‌توانند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. این تصمیم شامل ورودی‌های جدید و قدیم خواهد شد.

وزیر علوم درباره رفع فیلترینگ یوتیوب در دانشگاه‌ها اظهار نظری نکرد و گفت: در این خصوص معذورم.