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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۴

سردار رادان:

امنیت کشور مرهون خون شهدای گرانقدر است

امنیت کشور مرهون خون شهدای گرانقدر است

شیراز - فرمانده فراجا گفت: اقتدار لازمه کار پلیس بوده و امنیتی که امروز در کشورمان وجود دارد مرهون خون پاک شهدای گرانقدرمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در ابتدای سفر یک روزه خود به استان فارس بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه جمع‌بندی نهایی نظارت ستادی از فرماندهی انتظامی استان فارس با اشاره به گستردگی و جمعیت بالای استان فارس، پیشرفت این استان در حوزه مأموریت‌ها و عملیات‌های انتظامی را قابل قبول دانست.

سردار رادان گفت: برخورد قاطع و مقتدرانه با مخلان نظم و امنیت عمومی از جمله نقاط مثبت فرماندهی انتظامی فارس است که هزینه جرم و شرارت را برای مجرمان، اشرار و مخلان نظم و امنیت عمومی بالا می‌برد.

امنیت کشور مرهون خون شهدای گرانقدر است

فرمانده کل انتظامی کشور اقتدار و تجهیز پلیس به ملزوماتی چون دوربین البسه را لازمه کار پلیسی دانست و ضمن تاکید بر آن خواهان پیگیری مشکل منازل سازمانی پرسنل نیروی انتظامی شد.

دیدار با خانواده شهید والامقام سرهنگ احسان بخشنده در شیراز بخش پایان سفر رئیس پلیس کشور بود که سردار رادان در این دیدار، امنیت کشور را مدیون خون پاک شهدایی چون سرهنگ بخشنده دانست.

گفتنی است دیدار با مسؤولان استان فارس بخش دیگری از این سفر بود که به سبب وقوع حادثه تروریستی در کرمان این سفر نیمه تمام ماند و فرمانده انتظامی کشور عازم کرمان شد.

کد مطلب 5984801

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    نظرات

    • سلام ودرودخدابه شهدا IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      1 2
      پاسخ
      جناب سرداررادن عزیزدرودخدابرشماوهمکاران دلاورتان آفرین برشماخدایی لذت میبرم باکاری که انجام میده.سرفرازوپاینده باشی
    • شهبازی نقطه صفر مرزی غرب IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ممنون ازخانواده شهدا دلجویی میکنید.

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