امنیت کشور مرهون خون شهدای گرانقدر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در ابتدای سفر یک روزه خود به استان فارس بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه جمع‌بندی نهایی نظارت ستادی از فرماندهی انتظامی استان فارس با اشاره به گستردگی و جمعیت بالای استان فارس، پیشرفت این استان در حوزه مأموریت‌ها و عملیات‌های انتظامی را قابل قبول دانست.

سردار رادان گفت: برخورد قاطع و مقتدرانه با مخلان نظم و امنیت عمومی از جمله نقاط مثبت فرماندهی انتظامی فارس است که هزینه جرم و شرارت را برای مجرمان، اشرار و مخلان نظم و امنیت عمومی بالا می‌برد.

فرمانده کل انتظامی کشور اقتدار و تجهیز پلیس به ملزوماتی چون دوربین البسه را لازمه کار پلیسی دانست و ضمن تاکید بر آن خواهان پیگیری مشکل منازل سازمانی پرسنل نیروی انتظامی شد.

دیدار با خانواده شهید والامقام سرهنگ احسان بخشنده در شیراز بخش پایان سفر رئیس پلیس کشور بود که سردار رادان در این دیدار، امنیت کشور را مدیون خون پاک شهدایی چون سرهنگ بخشنده دانست.

گفتنی است دیدار با مسؤولان استان فارس بخش دیگری از این سفر بود که به سبب وقوع حادثه تروریستی در کرمان این سفر نیمه تمام ماند و فرمانده انتظامی کشور عازم کرمان شد.