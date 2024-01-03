حادثه تروریستی کرمان از ناامیدی دشمن در مقابله رو دررو حکایت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر حسینی محراب در این پیام آورده است: در چهارمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بار دیگر دست‌های خبیث عُمّال استکبار جنایت دیگری را رقم زدند و با ۲ انفجار تروریستی در مسیر زائران آن شهید در گلزار شهدای کرمان، جمعی از هموطنان را به شهادت رساندند

در ادامه پیام عنوان شده است: به طور حتم چنین حرکت‌های شقاوت آمیز و ظالمانه، حاکی از زبونی دشمن غدّار و ناامیدی از مقابله رو در رو با فرزندان غیور ملت است. اینجانب ضمن آرزوی بهبودی و عافیت برای مجروحان این حادثه تروریستی، تسلّا و همدردی خود را به خانواده‌های شهدای عزیز عرض می‌کنم و صبر و سکینه الهی را برای آنان و علوّ درجات را برای شهیدان مسألت می‌نمایم.