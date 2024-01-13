هیأت اتومبیلرانی اردبیل به پویاترین هیات کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار ناظمی شامگاه شنبه در نشست با رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیل‌رانی اردبیل اظهار کرد: با حضور یعقوب کشاورز به عنوان رئیس هیأت موتور سواری و اتومبیلرانی استان اردبیل فعالیت‌ها و برنامه‌های مناسبی در هیأت استان انجام شده و هیأت استان اردبیل به پویاترین هیأت کشور تبدیل شده است.

وی افزود: قطعاً احداث پیست اختصاصی موتورسواری و اتومبیلرانی در استان اردبیل کمک شایانی به پیشرفت این رشته ورزشی در استان خواهد داشت که امیدواریم مسئولان استان به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

یعقوب کشاورز، رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه رالی آذربایجان با همکاری هیأت‌های استان اردبیل و آذربایجان شرقی برگزار می‌شود، افزود: تمهیدات لازم برای این رالی انجام شده است.

وی بیان کرد: تمامی هزینه‌های مالی هیأت استان توسط یک شرکت تأمین می‌شود که از سایر شرکت‌های خودرویی نیز برای حمایت از این رشته دعوت می‌کنم.

کشاورز نبود پیست اختصاصی موتورسواری و اتومبیلرانی در استان اردبیل را مهم‌ترین مشکل هیأت استان عنوان کرد و افزود: امیدواریم با توجه ویژه مسئولان این استان این مشکل برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اردبیل در مسابقات کشوری موتورسواری حضور فعالی داشته که برای اولین بار مسابقه رالی آفرود بیابانی از مسیر سردابه به سرعین در اردبیل و به همت هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اردبیل برگزار شد.