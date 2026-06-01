رالی بزرگ خانوادگی در اردبیل به یادشهید رهبر امت و یاد شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب کشاورز با اشاره به برگزاری همایش بزرگ رالی خانوادگی در اواخر تیرماه خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی ـ ورزشی با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهید رهبر امت وتجدید بیعت با رهبر انقلاب از پل معلق مشگین‌شهر تا پل معلق ورگه‌سران سرعین و با حضور خانواده‌ها و علاقه‌مندان از سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی در سطح استان افزود: این همایش صرفاً یک رویداد ورزشی نیست، بلکه برنامه‌ای فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی است که می‌تواند با ایجاد فضایی پرنشاط و صمیمی، زمینه حضور گسترده خانواده‌ها، جوانان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های سالم اجتماعی را فراهم کند.

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان اردبیل ادامه داد: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این همایش، هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم با مجموعه پل‌های معلق، اداره‌کل ورزش و جوانان، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط انجام شده و امیدواریم با هم‌افزایی ایجادشده، شاهد برگزاری رویدادی در شأن مردم استان باشیم.

کشاورز با بیان اینکه این همایش ظرفیت تبدیل شدن به یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی ـ ورزشی استان را دارد، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با حضور گسترده خانواده‌ها از سراسر استان اردبیل، این برنامه به نمادی از همبستگی اجتماعی، نشاط عمومی و مشارکت مردمی تبدیل شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: انتخاب مسیر پل معلق مشگین‌شهر تا پل معلق ورگه‌سران سرعین نیز با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری و جذابیت‌های منحصربه‌فرد این دو منطقه انجام شده است تا در کنار برگزاری یک همایش خانوادگی، بخشی از توانمندی‌های گردشگری استان نیز معرفی و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان اردبیل با تأکید بر اینکه این همایش با رویکردی مسئولانه و در چارچوب ضوابط و مقررات برگزار خواهد شد، گفت: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام می‌شود که ضمن حفظ ایمنی شرکت‌کنندگان، زمینه حضور منظم و مطلوب خانواده‌ها در این رویداد فراهم شود.

وی افزود: گرامیداشت یاد شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه و استفاده از ظرفیت‌های ورزش‌های همگانی و خانوادگی، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش است و بدون تردید همراهی دستگاه‌های اجرایی و استقبال مردم می‌تواند به غنای هرچه بیشتر آن کمک کند.

کشاورز با دعوت از خانواده‌ها و علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد اظهار امیدواری کرد: همایش بزرگ رالی خانوادگی در اواخر تیرماه، با حضور پرشور شرکت‌کنندگان از شهرهای مختلف استان برگزار شود و خاطره‌ای ماندگار از یک برنامه فرهنگی ـ ورزشی ارزشمند در استان اردبیل به ثبت برسد.