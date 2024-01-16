به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ویوِک راماسوامی، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا پس از آنکه در انتخابات مقدماتی این حزب در رده چهارم قرار گرفت، با اعلام حمایت کامل از دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق و نامزد پیشتاز انتخابات پیش رو، از رقابت کناره‌گیری کرد.

کارآفرین ۳۸ ساله آمریکایی که اصالتی هندی دارد و همواره نسبت به عضویت واشنگتن در ناتو ابراز تردید کرده است، کناره‌گیری خود از رقابت انتخاباتی ۲۰۲۴ را در جریان سخنرانی برای حامیانش در شهر «دموین» ایالت آیوا اعلام و اذعان کرد که کارزار انتخابانی او «نتیجه ای که انتظارش را داشته، کسب نکرده است.»

وی در این سخنرانی گفت: هیچ راهی نیست که بتوانم رییس جمهور بعدی باشم. در حال حاضر، این کارزار انتخاباتی را به حالت تعلیق درمی‌آوریم.

راماسوامی همچنین با اعلام حمایت از ترامپ، او را غیر از خودش، «تنها نامزد سیاست اول آمریکا» توصیف و اضافه کرد که پیش‌تر به ترامپ بابت پیروزی‌اش تبریک گفته و «از حالا به بعد، او حمایت کامل من را برای ریاست جمهوری خواهد داشت.»

ترامپ در انتخابات مقدماتی ایالت آیوا با کسب ۵۱ درصد آراء، پیروزی مقتدرانه‌ای را به دست آورد. ران دی‌سانتیس، فرماندار فلوریدا و دیگر نامزد جمهوری‌خواه در این رای‌گیری ۲۱ درصد و نیکی هِیلی، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری ترامپ که اکنون رقیب او است، ۱۹ درصد آراء را کسب کردند. راماسوامی نیز با تنها ۸ درصد چهارم شد.

راماسوامی که جوان‌ترین نامزد جمهوری‌خواه کرسی ریاست جمهوری بود، در ماه‌های اخیر به دلیل درخواست‌هایش برای خروج آمریکا از ناتو، مورد توجه قرار گرفته بود و این موضوع را «سیاستی منطقی» خوانده و نبت به «تمایلش برای ارزیابی مجدد مشارکت آمریکا در سازمان ملل» را نیز ابراز کرده بود.

وی همچنین شورش ششم ژانویه حامیان ترامپ در تلاش برای عدم تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ در کنگره را، کار «نفوذی‌»ها و با هماهنگی عوامل فدرال توصیف کرده بود.