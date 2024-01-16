به گزارش خبرگزاری مهر، زاهره سادات میرجعفری عنوان کرد: از اهداف راهبردی برنامه‌های پنج ساله مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و تکالیف معاونت فرهنگی تبلیغی ذیل هدف «تحکیم و تعالی خانواده»؛ برنامه «فرهنگ‌سازی و گسترش تشکیل خانواده» است.

رئیس اداره سبک زندگی و تعالی خانواده حوزه‌های علمیه خواهران افزود: در این راستا ثبت نام شرکت در «طرح تسهیل گری ازدواج طلاب و اساتید خواهر در حوزه‌های علمیه خواهران» با هدف تربیت نیروهای تسهیل گر ازدواج در مدارس علمیه خواهران در دو سطح مقدماتی و تکمیلی از ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ آغاز شده و تا یکم بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.

میرجعفری با بیان اینکه دوره آموزشی این طرح در سامانه سیما، معاونت فرهنگی، دوره تسهیل گری ازدواج در دسترس طلاب قرار گرفته است، اظهار کرد: مخاطبان این دوره، مشاوران مدارس علمیه خواهران، طلاب سطح سه رشته‌های مشاوره خانواده و فعالان عرصه ازدواج در مدارس علمیه هستند که برای ثبت نام، باید اسامی خود را از طریق معاونت‌های فرهنگی اعلام کنند.

رئیس اداره سبک زندگی و تعالی خانواده حوزه‌های علمیه خواهران بیان کرد: زمان برگزاری دوره مقدماتی این طرح ۷ تا ۲۷ بهمن‌ماه، تاریخ آزمون مقدماتی ۲۸، ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه و نیز اعلام نتایج پذیرفته شدگان دوره مقدماتی ۵ اسفندماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

شایان ذکر است، زمان برگزاری دوره تکمیلی این طرح نیز ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ و آزمون آن یکم تا سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام شده است.