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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۵۱

مالکی:

دولت قانون و خدمت باید سکان‌دار شود

دولت قانون و خدمت باید سکان‌دار شود

داوطلب نامزدی ریاست‌جمهوری، پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام در جمع خبرنگاران گفت: یک دولت قانون و خدمت باید سکان دار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «فداحسین مالکی» پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: توفیق دو دهه خدمت با دوست‌داشتنی‌ترین افراد از جمله شهید سلیمانی و بیش از یک دهه توفیق همکاری با شهید رئیسی را داشتم.

وی ادامه داد: یک دولت قانون و خدمت باید سکان‌دار شود.

مالکی گفت: اولین توجه بنده در زمان نمایندگی مجلس، توجه به مناطق مرزی و محروم بوده است و در این باره دو قانون تصویب کردیم.

وی افزود: سه کشور در دنیا از جمله ایران و چین وروسیه بیشترین مرزها را دارند اما توجهی به استفاده از این مرزها نداریم؛ لذا ما در مجلس این مهم را به قانون تبدیل کردیم تا از این مرزها به خوبی استفاده شود.

مالکی با اشاره به اولویت دولت‌اش در سیاست خارجی تصریح کرد: اولویت ما در دولت، کشورهای همسایه و منطقه خواهد بود.

مالکی اضافه کرد: اگر کسی گفت مشکلات کشور یک شبه قابل حل است و از روش‌های سنتی بخواهد مشکلات را حل کند، این اشتباه محض است. اگر برنامه و استراتژی جدید نداشته باشیم، دچار سردرگمی خواهیم شد. 

وی خاطر نشان کرد: در حوزه اقتصاد کشور مشکل داریم و تمام توان شهید رییسی بر این بود که گره‌ها باز شود و اقدامات خوبی هم انجام داد.

کد مطلب 6125071
نفیسه عبدالهی

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