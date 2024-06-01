به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه امروز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سایق) نوشت: جنگ غزه باید پایان یابد.
در پیام رئیس جمهور فرانسه در این خصوص ادعا شده است: ما از پیشنهاد ایالات متحده برای دست یابی به صلح پایدار حمایت می کنیم! همراه با شرکایمان در منطقه برای تحقق صلح و امنیت برای همه تلاش می کنیم!
امانوئل ماکرون مدعی شد: آزادی اسیران، آتش بس دائمی برای تلاش به منظور دست یافتن به صلح و پیشرفت و راه حل دو دولتی.
جو بایدن رئیسجمهور آمریکا دیروز جمعه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس جزئیات طرح ۳ مرحلهای رژیم صهیونیستی برای آتشبس در غزه را که ادعا میکند تحویل حماس شده را منتشر کرد.
این طرح به شرح زیر است:
مرحله اول:
آتشبس کامل
خروج نیروهای اسرائیل از نواحی پرجمعیت در غزه
آزادی برخی از گروگانها و تحویل اجساد برخی گروگانها
بازگشت غیرنظامیان فلسطینی به منازلشان در غزه
افزایش کمکهای انسانی
مرحله دوم:
پایان دائمی خصومتها
تعامل برای آزادی گروگانهای باقیمانده
خروج نیروهای اسرائیل از غزه مرحله سوم:
طرح عمده برای بازسازی غزه
اجساد گروگانها به خانوادههایشان تحویل میشوند.
مرحله سوم:
طرح عمده برای بازسازی غزه
اجساد گروگانها به خانوادههایشان تحویل میشوند.
در واکنش به این طرح نتانیاهو اعلام کرده است که جنگ را متوقف نخواهد کرد. حماس اما با نگرش مثبت از این پیشنهاد استقبال کرده است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که «ما به آنچه در سخنرانی امروز جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا در فراخوانش برای آتشبس دائمی، یعنی خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه، بازسازی و تبادل اسرا مطرح شده است نگرش مثبتی داریم.»
جنبش حماس اعلام کرد که موضع آمریکا و تجمیع نظر منطقهای و بینالمللی مبنی بر ضرورت پایان دادن به جنگ غزه، نتیجه پایداری افسانهای مردم مجاهد و مقاومت دلیرانه آنان است.
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