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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۵۶

در اردبیل انجام شد؛

پیوند دریچه آئورت بدون نیاز به جراحی در بیمارستان امام(ره) اردبیل

پیوند دریچه آئورت بدون نیاز به جراحی در بیمارستان امام(ره) اردبیل

اردبیل- اولین مورد سی تی اسکن آنژیوگرافی تاوی قلب بدون نیاز به جراحی قلب باز در بیمارستان امام خمینی استان اردبیل انجام شد.

رئیس بیمارستان امام خمینی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این عمل جراحی اولین مورد سی تی اسکن آنژیوگرافی تاوی قلب در این بیمارستان است که با موفقیت به انجام رسید.

امیراحمد عرب زاده خاطرنشان کرد: بیمار خانم ۸۸ ساله کاندیدای دریافت دریچه مصنوعی قلب از طریق عمل تاوی بود که توسط دکتر رضا عبادی، پزشک متخصص قلب به مرکز سی تی آنژیوگرافی بیمارستان ارجاع و تصویربرداری توسط آقای محمدعلی جوادزاده کارشناس این مرکز در فازهای سیستول و دیاستول به صورت Retrospectire انجام و در ادامه شریان آئورت از محل خروج از قلب تا شریان ایلیاک تصویربرداری شد.

وی با اشاره به اینکه این فرآیند درمانی جزو روش‌های نوظهور و نوین می‌باشد، تصریح کرد: عمل تاوی کاشت دریچه مصنوعی آئورت بدون انجام عمل قلب باز و از طریق شریان فمورال بوده و ایمپلنت دریچه قلب به روش کاتتر و بدون نیاز به جراحی از روش‌های نوظهور و جدید است.

کد مطلب 6125081

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