پیوند دریچه آئورت بدون نیاز به جراحی در بیمارستان امام(ره) اردبیل

رئیس بیمارستان امام خمینی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این عمل جراحی اولین مورد سی تی اسکن آنژیوگرافی تاوی قلب در این بیمارستان است که با موفقیت به انجام رسید.

امیراحمد عرب زاده خاطرنشان کرد: بیمار خانم ۸۸ ساله کاندیدای دریافت دریچه مصنوعی قلب از طریق عمل تاوی بود که توسط دکتر رضا عبادی، پزشک متخصص قلب به مرکز سی تی آنژیوگرافی بیمارستان ارجاع و تصویربرداری توسط آقای محمدعلی جوادزاده کارشناس این مرکز در فازهای سیستول و دیاستول به صورت Retrospectire انجام و در ادامه شریان آئورت از محل خروج از قلب تا شریان ایلیاک تصویربرداری شد.

وی با اشاره به اینکه این فرآیند درمانی جزو روش‌های نوظهور و نوین می‌باشد، تصریح کرد: عمل تاوی کاشت دریچه مصنوعی آئورت بدون انجام عمل قلب باز و از طریق شریان فمورال بوده و ایمپلنت دریچه قلب به روش کاتتر و بدون نیاز به جراحی از روش‌های نوظهور و جدید است.