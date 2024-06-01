«سید محمدرضا میرتاجالدینی» پس از انجام فرایند ثبتنام، با حضور در جمع خبرنگاران مواضع خود را اعلام کرد. در ادامه مشروح اظهارات میرتاجالدینی را از نظر خواهید گذراند.
سلام بر ملت شریف ایران امام راحل و رهبر معظم انقلاب درود بر شهیدان به ویژه رجایی، دوران شهید آیت الله رئیسی عزیز و یاران آسمانی او و درود بر شهدای مظلوم غزه و رفح
من فرزند ایرانم از دیار آذربایجان با سابقه حضور در خانه ملت برای تداوم راه خدمت به ملت آمده ام.
با تجربه حضور در دولت برای ساماندهی معیشت مردمی که پای وطن ایستاده اند آمده ام. کلید تحول کشور را در دستان معلمانی میدانم که با جان و دل نسلهای آینده را تربیت میکنند.
راهبرد توسعه اقتصاد کشور را در دستان پینه بسته کشاورزان کارگران و تولیدکنندگان میبینم. با شناختی که از وضعیت اقتصادی کشور، دارم با صراحت عرض میکنم تحول در اقتصاد کشور نیاز به گامهای بلند و اصلاحات اساسی دارد.
اصلاحات اقتصادی که نه باید انقلاب اقتصادی کرد.
پایه اصلی این انقلاب اقتصادی برنامه ریزی دانش بنیان جهش تولید و مشارکت واقعی مردم محور اصلی آن، عدالت، ثمره ملموس آن پیشرفت کشور رفاه و رضایتمندی مردم عزیزمان است. کلیات آن در سیاستهای کلان و اسناد بالادستی بخصوص در برنامه هفتم توسعه آمده است.
اما برای تحقق آن مدلهای اجرایی و برنامههای عملیاتی لازم داریم
در دولت خدمت ما با اجماع نخبگان جامعه جهت تحول در نظامات اقتصادی تلاش مضاعف خواهیم نمود. ه ایران اسلامی در حال پیشرفت است انقلاب اسلامی در حال فتح قله هاست.
اما تا کشور به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل نشود و منابع عظیم مورد نیاز آن تأمین و مدیریت صحیح نگردد؛ محرومیت زدایی توسعه عدالت محور و شکوفایی اقتصادی حاصل نخواهد شد.
البته با احیا ظرفیتهای بالقوه مبتنی بر مزیتهای نسبی کشور باید منابع جدید ایجاد کرد.
مردم عزیز ما بدانند بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت در حاملهای انرژی به صورت ناعادلانه هزینه میشود که در صورت اجرای عادلانه قانون هدفمندی ۶۰ درصد از این منابع به صورت مستقیم در قالب کارت معیشتی یارانه نقدی و روشهای مدیریتی دیگر به رفع فقر و محرومیت زدایی منتهی میشود.
اجرای صحیح این قانون ضریب جینی و فاصله طبقاتی را به شدت کاهش میدهد و ۴۰ درصد از همین منابع به نیازهای اساسی کشور و حمایت از تولید صرف میشود که موجب توسعه و اشتغال میگردد.
خبرنگاران محترم اینجا سوالی دارم
نامزد محترمی که سالها رئیس مجلس بوده اند باید به این سوال پاسخ دهند چرا مانع اجرای این قانون مهم شدند؟ و باعث شدند که این مساله همچون بهمن، ویرانگر بر سر اقتصاد کشور آوار گردد و دیگر کسی جرأت نزدیک شدن به آن را ندارد.
بخشی از امنیت و اقتدار امروز کشور مدیون مجاهدتهای سردار جبهه مقاومت شهید قاسم سلیمانی در عرصه بین المللی است. مبنای سیاست خارجی ما تعامل گسترده و سازنده برای تحقق منافع و حقوق مردم و رفع تحریمهای ظالمانه در چارچوب اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی میباشد.
مردم عزیز ایران
شایسته سالاری استفاده از چهرههای توانمند و نخبگان، مخصوصاً جوانان عزیز و فراهم کردن شرایط برای حضور آنان در مدیریتهای کلان کشور از اصول برنامههای من است با احترام به همه اقوام عقاید و سلایق باور راسخ، دارم برای تحقق عدالت و پیشرفت کشور به ایستادن در کنار هم نیاز داریم.
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