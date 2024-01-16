پایش خودروهای دودزا موجب کاهش یک درصدی آلودگی هوای مشهد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پذیرا ظهر سه شنبه در تور خبری بازدید از ایستگاه‌های سنجش صوت و هوای اداره محیط زیست که به مناسبت روز ملی هوای پاک برگزار شد، اظهار کرد: در مجموعه اداره محیط‌زیست شهرداری ۱۳۵ ایستگاه و دستگاه عملیات سنجش آلاینده‌های سطح شهر وجود دارد.

رئیس اداره محیط‌زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد افزود: از ۲۳ ایستگاه کیفیت هوا که در سطح شهر در حال فعالیت است ۱۱ ایستگاه مربوط به شهرداری، ۱۱ ایستگاه متعلق محیط‌زیست و یک ایستگاه نیز متعلق به اداره کل هواشناسی است.

وی افزود: در کنار این ایستگاه‌ها ۱۵ ایستگاه سنجش صوت در سطح شهر عملیات پایش میزان آلودگی صوتی را انجام می‌دهند.

پذیرا با اشاره به اینکه مساله آلودگی صوتی بسیار مهم است و بر رفتار ما تأثیر می‌گذارد، افزود: سازمان جهانی به آلودگی صوتی طاعون خاموش می‌گوید.

رئیس اداره محیط‌زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه در زمینه سنجش UV اولین کلان‌شهر در خاورمیانه هستیم، ابراز کرد:عموماً در ۶ ماه اول سال با اشعه UV مواجه هستیم. عدد ۱ و ۲ UV مناسب بوده و از ۶ به بالا خطرناک است که معمولاً در تابستان در مشهد با میزان ۶ به بالا مواجه هستیم.

وی ابراز کرد: دو ایستگاه سنجش امواج الکترومغناطیس و ۱۰ ایستگاه سنجش UV نیز وجود دارد . همچنین ۱۱ ایستگاه هواشناسی و ۷ باران‌سنج داریم.

پذیرا با بیان اینکه در زمینه امواج الکترومغناطیس تنها شهر در کشور هستیم که سنجش را انجام می‌دهیم، افزود: استاندارد ۲۸ میکرووات بوده که در مشهد ۳ و ۴ میکرووات بیشتر نیست، بنابراین دغدغه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

رئیس اداره محیط‌زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد با بیان اینکه ما در مشهد ۲۳ ایستگاه کیفیت هوا داریم که با تهران برابر است و کمبودی نداریم، عنوان کرد: تجهیزات ما نیز همه به روز و کالیبره شده است. داده‌های قابل اطمینان ما در کیفیت هوا ۹۰ درصد است.

وی گفت: ما با تحریم مواجه هستیم، بنابراین نیاز است وابستگی خود را کاهش دهیم، به همین منظور از چهار سال پیش تلاش کردیم تجهیزات را مهندسی معکوس کنیم.

پذیرا با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در پایش خودروهای دودزای مشهد این است که موجب کاهش یک درصدی آلودگی هوای سطح شهر می‌شود، تصریح کرد: براساس مقیاس جهانی برای کاهش یک درصدی آلودگی باید ۸۰ میلیون دلار هزینه شود. یک خودرو دودزا تا ۳۲ برابر یک خودرو معمولی آلودگی ایجاد می‌کند.