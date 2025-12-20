روبیو: احتمال انجام مذاکرات مستقیم میان ترامپ و مادورو منتفی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا این اظهارات را در پاسخ به پرسش خبرنگاری در وزارت خارجه آمریکا درباره امکان دیدار رودررو میان ترامپ و مادورو بیان کرد.

روبیو گفت: در مورد مذاکرات رئیس‌جمهور [ترامپ] اظهار نظر نمی‌کنم. فقط به این واقعیت اشاره می‌کنم که رئیس‌جمهور، همان‌طور که دیده‌اید، آماده گفت‌وگو با هر کسی است. او آماده است و مذاکره را امتیازدهی نمی‌داند.

وزیر خارجه آمریکا افزود: اطلاعات جدیدی درباره اینکه در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد ندارم. نه دلیلی برای بدبینی دارم و نه خوش‌بینی. درباره مجموعه گزینه‌ها، از جمله گزینه‌های دیپلماتیک در اختیار رئیس‌جمهور، اظهار نظر نمی‌کنم.

این سخنان پس از گزارش‌هایی مطرح شد که روزنامه «نیویورک‌تایمز» در اواخر نوامبر منتشر کرده بود؛ گزارش‌هایی که به نقل از منابعی مدعی بود ترامپ احتمال دیدار دوجانبه با رئیس جمهوری ونزوئلا را بررسی کرده است.

ترامپ نیز در گفت‌وگویی با شبکه «فاکس نیوز» در ۲۱ نوامبر گفته بود که قصد دارد «به‌زودی» وارد مذاکره با مادورو شود. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که روابط دو کشور در اوج تنش قرار دارد.

آمریکا اخیراً دولت کاراکاس را «سازمان تروریستی خارجی» معرفی کرده و تهدید به واکنش‌های شدید کرده است؛ اقدامی که ونزوئلا آن را رد کرده و واشنگتن را به رفتار خصمانه و فشار سیاسی متهم می‌کند. در چنین فضای پرتنشی، گشایش مسیر گفت‌وگوی مستقیم می‌تواند یکی از راه‌های احتمالی برای کاهش تنش باشد.