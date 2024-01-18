به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار موضوعات مختلف دوجانبه و منطقه‌ای مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.