به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار موضوعات مختلف دوجانبه و منطقهای مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه انگلیس در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار موضوعات مختلف دوجانبه و منطقهای مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
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