شمار خبرنگاران شهید به ۱۱۹ نفر رسید/ بمباران دانشگاه اسلامی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، «وائل فنونه» خبرنگار فلسطینی و مدیر شبکه ماهواره‌ای قدس الیوم در بمباران مرکز شهر غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی به شهادت رسید.

با شهادت این خبرنگار، شمار شهدای رسانه از آغاز جنگ غزه به ۱۱۹ نفر افزایش یافت.

از سوی دیگر، منابع فلسطینی امروز پنج شنبه تصاویری از بمباران یکی از ساختمان‌های دانشگاه اسلامی غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی منتشر کردند.

در تحولی دیگر، سازمان بهداشت جهانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ مدرکی دال بر استفاده از بیمارستان‌های نوار غزه برای اهدافی دیگر وجود ندارد.