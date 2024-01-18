به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز پنجشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دیر با بیان اینکه طراحی دشمن برای انتخابات پیش رو کاملاً مشخص است، اظهار داشت: اصلی‌ترین هدف دشمن کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات است.



وی با بیان اینکه ستاد انتخاباتی دشمن ماه‌ها پیش افتتاح شده است، افزود: در این شرایط حساس از هیچ مرجعی بویژه از مدیران گله و شکایت و سکوت در زمینه انتخابات پذیرفتی نیست تا بتوانیم ۱۱ اسفند شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات باشیم.

باربرز گفت: فضای شهرستان تا الان فضای انتخاباتی خوبی نیست و باید از فرصت‌های پیش رو مانند دهه فجر و جشن‌های شعبان فضا را تغییر دهیم و با بیان دستاوردهای نظام مردم را برای مشارکت در انتخابات آماده کنیم.

وی با اعلام اینکه طبق قانون همه دستگاه‌های دولتی باید نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز در اختیار انتخابات قرار دهند، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از نافرمانی‌ها در شهرستان توسط بدنه کارمندی برای مردم ایجاد می‌شود.



فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه تولید نارضایتی از هرکس باشد آن را بحران می‌دانیم، افزود: تولید نارضایتی در جامعه از ناحیه مجموعه مدیران تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست، چون یک رأی هم در سرنوشت کشور تأثیرگذار است و ما مطلقاً نمی‌توانیم با امنیت کشور بازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ادارات تا حد امکان مشکلات اصناف را حل کنند، خاطرنشان کرد: اصناف بعنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی می‌توانند نقش مهمی در خلق حماسه انتخابات داشته باشند، همان‌طور که در پیدایش انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی تأثیرگذار بودند.

باربرز عنوان کرد: مشاهیر، مفاخر، نخبگان بومی و مدافعان سلامت یک ظرفیت ویژه هستند و باید از پتانسیل آنها در راستای دعوت مردم به مشارکت در انتخابات استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی‌ها قدرت مدیران هستند و باید فعال شوند، یادآور شد: روابط عمومی نماد قدرت یک مدیر است؛ طبق ارزیابی‌ها از نظر عملکرد روابط عمومی‌های شهرستان دیر در جایگاه دهم استان قرار دارند.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه رأی اولی‌ها برای حضور در انتخابات تشویق شوند، گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه صنعت در منطقه پارس جنوبی در قالب اردوهای راهیان پیشرفت به دانش‌آموزان نشان داده شود.

وی تاکید کرد: هر اداره یک ستاد انتخابات تشکیل دهد و اهمیت حضور در این رویداد مهم را برای کارمندان خود تبیین کنید و مدیران ارتباط حضوری با مردم در راستای ایجاد رضایت‌مندی داشته باشند.

باربرز ابراز کرد: قدرت امروز ما برخاسته از خون شهدا است و ما میراث‌دار خون شهیدانی چون سمنبر عالی‌پور، احمد حیدری، حاج قاسم سلیمانی، سید رضی موسوی و … هستیم.

وی با اعلام اینکه برای شناخت انقلاب اسلامی باید ببینیم دشمن درباره آن چه می‌گوید، افزود: امروز قدرت جمهوری اسلامی همه دشمنان را مستهلک کرده است.

باربرز گفت: نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول انقلاب و در دولت سیزدهم برگزار شود و از خیانت‌ها و جنایت‌های رژیم پهلوی برای نسل نوجوان و جوان بگویید تا این مسائل را بدانند.

وی با تاکید بر لزوم ثبت پروژه‌های افتتاحی و کلنگ‌زنی دهه فجر شهرستان در سامانه منتاک، گفت: در حال حاضر ۱.۷ کیلومتر از پروژه جاده وفاق از سمت دیر و ۱.۸ کیلومتر از سمت کنگان آماده آسفالت است و بقیه مسیر در مرحله بیس‌ریزی و آسفالت قرار دارد که فاز اول این پروژه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان امسال تا دهه فجر یا قبل از انتخابات آسفالت و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی عنوان کرد: مرکز جامع سلامت بردخون برای مردم این منطقه که کمترین دسترسی به مراکز درمانی دارند حکم اکسیژن دارد و در دهه فجر افتتاح می‌شود.

باربرز با اشاره به افتتاح اسکله‌های رمپ اداره بندر در دهه فجر و سایت آبشیرین‌کن در تیر ماه سال آینده، بیان داشت: پنج کیلومتر اول جاده ساحلی از سمت بردخون در دهه فجر افتتاح می‌شود که ۲۰ میلیارد تومان اعتبار آن از محل ۷۰ میلیارد تومان مصوبات سفر رئیس جمهوری تخصیص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: اصلاح پیچ‌های جاشک با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان و جاده آبدان- دوراهک ۴۸ میلیارد تومان و یک لایه آسفالت بین دیر و بردستان از دیگر پروژه‌ها است و در حوزه‌های مختلف دیگر از جمله نهضت ملی مسکن هم کارهای بزرگی انجام شده که باید به مردم گفته شود.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه ۱۰ هزار کشاورز در شهرستان داریم که تعرفه صادرات گوجه‌فرنگی، آنها را به شدت ناراحت کرد، گفت: پیگیری‌های متعددی از سوی نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیر و دشتی، استاندار و معاونین برای برطرف شدن این مشکل انجام شد.

وی عنوان کرد: در آستانه سفر مسافران نوروزی، شهرداران شرایط سفر را تسهیل کنند و ظرفیت‌های شهرستان برای هم‌وطنانمان معرفی شود.

باربرز در پایان خواستار تعویض تابلوهای قدیمی و فرسوده سر در ادارات شد.