به گزارش خبرنگار مهر آیین اختتامیه و اهدای جوایز چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار همزمان با روز غزه عصر امروز جمعه ۲۹ دی ماه در محل تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و کلیپ گرامیداشت یاد حاج نادر طالب‌زاده و سخنان او آغاز شد. محمدرضا باقری مجری مراسم اختتامیه اجرای خود را با خواندن شعری آغاز کرد و پس از آن با دعوت از خانواده شهید علی محمدی نشان استقلال به عنوان اولین نشان اهدایی به سیدحسین حسینی‌آزاد سوژه مستند «آقای شورا» اهدا شد.

سیدحسین حسینی‌آزاد ضمن اشاره به اینکه مسؤول پایگاه بسیج شهرستان چناران بوده است، گفت: من از سال ۱۳۴۴ در خط رهبری و انقلاب بودم. با فرمان امام مسؤول پایگاه بسیج چناران نیشابور شدم.

وی افزود: تصمیم گرفتم اگر خدا یاری کند در چناران به دختران و پسرانی که قصد ازدواج دارند، کمک کنم کما اینکه تا امروز کمک کردم. از مسؤولان نظام می‌خواهم فکری برای ازدواج جوانان کنند. از مجلس شورای اسلامی هم می‌خواهم که قوانینی تصویب کنند که تسهیل‌گر ازدواج جوانان باشد. مخاطب حرف‌های من مسوولان هستند و باید فکری برای این خواهران و برادران کنند.

در ادامه کتاب «مادران میدان جمهوری» با موضوع انتخابات و مشارکت حداکثری به نویسندگی مریم برزویی معرفی شد.

در ادامه با پخش کلیپ و با حضور مادر شهید امنیت حسین اجاقی، جایزه موزاییک «مرگ‌ بر آمریکا» به علی عارضی برای مستند «رقصنده با گرگ» اهدا شد. بعد از اهدای جایزه، شعار مرگ بر آمریکا توسط حاضران در تالار اندیشه طنین انداز شد.

علی عارضی ضمن تشکر از دست اندرکاران تولید این فیلم و موسسه اندیشه شهید آوینی خطاب به مادر شهید امنیت گفت: فرزندانمان را در راه مقاومت و ادامه راه فرزندان شما تربیت می‌کنیم.

در ادامه با پخش کلیپ و معرفی داوران و نامزدهای بخش «آرمان روح الله»، برگزیدگان این بخش معرفی شدند.

بخش آرمان روح الله

در این بخش ضمن تقدیر از اثر «مِه آباد» به کارگردانی «مسعود دهنوی»، لوح افتخار بخش «آرمان روح الله» ‌واسطه فهم و به تصویر کشیدن نزاع حاکم بر آشوب های ۱۴۰۱ به سجاد رضازاده اهدا شد. همچنین لوح افتخار دیگری به حسین پالیز دار برلی «فراخوان خونین» تعلق گرفت.

هیات داوران لوح افتخار دستاورد پژوهشی این بخش را به اثر «گزارش کلارِنبِرگ» به پژوهشگری مهدی پورصفا اهدا کرد.

هیات داوران در این بخش اثری را شایسته دریافت جایزه فانوس ندانست.

بخش ملت قهرمان

در ادامه داوران ضمن تقدیر از «آقای شورا» لوح افتخار بخش مستند ملت قهرمان را به حسین نژادموسی برای «داستان بارانی» اهدا کرد.

همچنین فانوس این بخش به داوود سلیمان خانی برای اثر «سرکش» اهدا شد.

داوود سلیمان خانی از همه عوامل فیلم «سرکش» و مسؤولان بنیاد فرهنگی روایت فتح تشکر کرد.

بخش مستند تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس

در بخش مستند تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس لوح افتخار این بخش به اثر «عیدوک» به کارگردانی امیر عسکری و اثر «هفت ‌سال اینجا» به کارگردانی سیدمصطفی سیدالحسینی تعلق گرفت.

هیات داوران فانوس این بخش را به دلیل «انتخاب سوژه‌ مناسب در جهت ترویجِ منشِ پهلوانی» به اثر «آخرین زنگیِ زمانه» به کارگردانی مهرداد خاکی اهدا کرد.

در ادامه با دعوت از خانواده شهیدان مسلم خراسانی، امیرحسین صاحب هنر و جانبازان سرافراز محمد هادی، مجیدپور و اسفندیاری مراسم پاسداشت سید محمد جوزی پیشکسوت تاریخ شفاهی دفاع مقدس با حضور او برگزار و جایزه مردمی تابلو منقش به سخنان شهید آوینی به وی اهدا شد.

جوزی در سخنانی عنوان کرد: بهشت زهرا (س) مهم‌ترین خط مقدم گرامیداشت یاد شهداست.

سپس سردار هادی درباره جوزی گفت: سید محمد جوزی وقتی در کربلای پنج آمد همه هستی‌اش را در مسیر ولایت گذاشته بود. وی در عملیات با تمام قوا به سمت دشمن می‌رفت. در عملیات کربلای پنج آن قدر زمان عملیات عقب افتاد که شد ساعت ۱۲ ظهر و وقتی گفتند نماز اول وقت! گفتم باید نماز را در راه بخوانید و حالا حاضرم همه نمازهایم را بدهم که فقط یک رکعت آن نماز قبول شود.

رونمایی از ترانه «صبح فردا»

در ادامه مراسم از ترانه «صبح فردا» جدیدترین اثر غلامرضا صنعتگر رونمایی شد.

در بخش بعدی مراسم اختتامیه با حضور خانواده شهید مجید شهریاری از سید مجتبی عطاردی تجلیل و نشان استقلال منقش به تصویر شهید مجید شهریاری به وی اهدا شد.

سید مجتبی عطاردی با ابراز غافلگیری از این تقدیر، گفت: دلیل اینکه آمریکا فردی مثل من را که استاد دانشگاه هستم، بازداشت کرد و به دقت کارهای من را دنبال کرده بودند و ناراحت بودند این بود که ما در تکنولوژی صنعت چیپ به خودکفایی رسیدیم چرا که مادر همه علوم به روز در تکنولوژی و فناوری همین چیپ است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه فرزندان خود را برای تعلیم علم و فناوری تشویق کنید، گفت: حتما باید از علم و فناوری پول درآورد و این هیچ اشکالی ندارد. درست است که باید دنبال آخرت باشیم اما باید خوب و شرافتمندانه هم در دنیا زندگی کنیم و این حق مردم شیعه و ایران است که سرآمد دنیا باشند.

بخش جنگ اقتصادی و رویای ایرانی

در ادامه با تقدیر از اثر «گامیش» به کارگردانی مرتضی اسفندیاری، لوح افتخار بخش مستند جنگ اقتصادی به محمد مجیدپور برای اثر «ماهی ها پرواز می کنند» اهدا شد. فانوس این بخش نیز به معصومه قاسمی و داوود محمدی برای اثر «سوت گلخانه» تعلق گرفت.

فانوس بخش رویای ایرانی به سجاد ریاحی برای «تغییر ماموریت» و دیگر فانوس این بخش به احسان مشکور برای «رویای بزرگ» اهدا شد.

احسان مشکور جایزه خود را به مدیر بزرگ جمهوری اسلامی حاج آقا یزدانی خرم تقدیم کرد.

بخش جنگ نرم و نهضت جهانی مستضعفین

لوح افتخار بخش جنگ نرم به حسین الهام برای اثر «پیاده روی شهرت» و دیگر لوح افتخار این بخش به لقمان یداللهی برای اثر «پک آخر» اهدا شد.

لوح افتخار بخش نهضت جهانی مستضعفین به احسان شادمانی برای کارگردانی «داستان ساحل شرقی» و دیگر لوح افتخار این بخش به علیرضا حسنی برای پژوهش اثر «میراث سمی» اهدا شد.

همچنین فانوس این بخش به مهدی افضل زاده برای کارگردانی «داستان های فوتبال؛ کازابلانکا» اهدا شد.

اهدای جایزه خنجر یمنی با حضور یمنی‌ها

فانوس و جایزه ویژه خنجر یمنی برای اولین بار با حضور اهالی یمن در ایران به حسن وزیرزاده برای «قاعده بازی» اهدا شد.

در ادامه حسن وزیرزاده با نقد اینکه برخی عزیزان زندگی را با شهربازی اشتباه گرفته اند، گفت: واقعیت این است که دنیای ما جنگل است و باید همیشه چوبتان کنارتان باشد که اگر حیوانات وحشی حمله کردند از خود دفاع کنید.

سپس فانوس جشنواره مردمی فیلم عمار به رومینا گوادالوپه پرز راموس سفیر کشور بولیوی در ایران به دلیل مواضع ضد استکباری این کشور تعلق گرفت.

سفیر کشور بولیوی با ابراز خوشحالی از اینکه در این مراسم در خدمت شهدا، مسؤولین و مردم ایران است، گفت: این جایزه برای من نماد مقاومت است و از یمنی‌ها تشکر می‌کنم که در راستای حمایت از فلسطین تلاش می‌کنند. جایزه‌ای که امروز به من داده شد متعلق به همه فلسطینی‌ها و کسانی است که در راه آزادی فلسطین مقاومت کردند.

پخش کلیپی برای یادبود ناصر طهماسب با عنوان «ارزشش را داشت؟» بخش بعدی مراسم اختتامیه بود.

بخش حافظه ملی با حضور پدر، «دختر کاپشن صورتی»

در ادامه با دعوت از هیات داوران، خانواده شهیده فائزه رحیمی دانشجومعلم و از شهدای حادثه تروریستی کرمان و پیمان سلطانی نژاد همسر شهیده فاطمه سلطانی نژاد و پدر شهید محمدامین سلطانی نژاد و شهیده ریحانه سلطانی نژاد ملقب به «دختر کاپشن صورتی با گوشواره قلبی»، لوح افتخار بخش حافظه ملی به محمد صالح نیکنام برای اثر «آلترناتیو» و دیگر لوح افتخار این بخش به محمدرضا یوسفی برای «دوئل امجدیه» اهدا شد.

همچنین فانوس این بخش به سعید فضل زرندی برای اثر «جوانمرگ» و دیگر فانوس این بخش به محمدرضا میراضی برای «ایزو ۱۳۶۱» رسید.

میراضی در سخنانی گفت: در این ۲ ساعت از همه گفتیم جز امام زمان (عج)، در جمع فعالان عرصه فرهنگی انقلاب اسلامی سلام و درود می‌فرستم به صاحب الزمان (عج). سال‌ها پیش در یک جشنواره کارگردانی گفت که دیگر اجازه نمی‌دهم هیچ پلیسی از جلوی دوربینم رد شود اما بنده به همه کسانی که در این عرصه هستند می‌گویم «ایزو ۱۳۶۱» فقط یکی از برگ‌های زرین افتخار پلیس جمهوری اسلامی ایران است و این جایزه را به همه سبزپوشان نیروی انتظامی که در عرصه داخلی برای امنیت کشور خدمت می‌کنند، تقدیم می‌کنم.

بخش نقد درون گفتمانی

در بخش نقد درون‌گفتمانی ضمن تقدیر از اثر «اندوهِ جنگل» به کارگردانی مریم رزاقی و اثر «کَلاف» به کارگردانی سیدمصطفی سیدالحسینی، لوح افتخار به مجید رستگار برای اثر «لاتارینو» اهدا شد. فانوس این بخش به حمیدرضا بهوندی برای اثر «کمیجان» و دیگر فانوس این بخش به امیرمحمد کوچک زاده برای اثر «رزیدنت» تعلق گرفت.

سپس گروه سرود شهید مرندی از دروازه غار تهران سرود رهایی را اجرا کرد.

پخش کلیپی برای یادبود زنده یاد پروانه معصومی بخش بعدی مراسم اختتامیه بود. در ادامه با حضور مادر شهیدان شاه آبادی معروف به ننه علی، لوح یادبودی به نیما معصومی فرزند مرحومه پروانه معصومی اهدا شد.

بخش تیزر فرهنگی، فیلم داستانی کوتاه و سریال

هیات داوران در بخش تیزر فرهنگی لوح افتخار این بخش را به اثر «پیرمرد و دریا» به کارگردانی قاسم خسروی اهدا کرد. همچنین فانوس این بخش به اثر «انگشتر» به کارگردانی محمدحسین عباسی رسید.

هیات داوران در بخش فیلم داستانی کوتاه ضمن تقدیر از اثر «دنیا منم فوعه» به کارگردانی مصطفی آقامحمدلو لوح افتخار این بخش را به اثر «اذانِ صبح به افق یزد» به کارگردانی زهره صباغیان و اثر «شورشی» به کارگردانی علی سلمانی اهدا کرد. فانوس این بخش به اثر «خوانا بنویسید» به کارگردانی مرتضی علیزاده رسید.

لوح افتخار بخش سریال به اثر «سوران» به کارگردانی سروش محمدزاده رسید. همچنین هیات داوران فانوس دستاورد هنری این بخش را به محمدرضا شجاعی مدیر هنری سریال «سوران» اهدا کرد.

بخش فیلم داستانی بلند

لوح افتخار دستاورد هنری این بخش به اثر «ایلیا، جستجوی قهرمان» به کارگردانی سیدعلی موسوی‌نژاد تعلق گرفت. فانوس کارگردانی این بخش نیز فیلم «مصلحت» به کارگردانی حسین دارابی اهدا شد.

اعطا نشان شهید سیاح طاهری به محمد جورکش نماینده ستاد اکران مردمی جشنواره عمار در استان اصفهان توسط همسر شهید سیاح طاهری، بخش پایانی آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار بود.