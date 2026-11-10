به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر سه شنبه در دیدار رئیس‌کل دادگستری مازندران و معاونان دستگاه قضایی استان که به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف و هفته صلح و سازش برگزار شد، از اقدامات مجموعه قضایی استان در ترویج فرهنگ سازش قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه مازندران در عرصه صلح و سازش اظهار کرد: این استان در این زمینه پیشتاز بوده و رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است که شایسته تقدیر است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه آموزه‌های اسلامی سفارش‌های فراوانی درباره اصلاح روابط میان مردم و پایان دادن به اختلافات دارند، صلح و آشتی را از سنت‌های حسنه دینی برشمرد و بر ضرورت گسترش این رویکرد در جامعه تأکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین ظرفیت قضات بازنشسته و پیشکسوتان دستگاه قضایی را مورد توجه قرار داد و گفت: قضات بازنشسته سرمایه‌ای ارزشمند هستند و می‌توان از تجربه و توانمندی آنان در مسیر حل اختلافات بهره گرفت.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به صدور احکام صلح‌یاری برای حدود ۴۵ امام جمعه از سال گذشته خواستار ارزیابی دقیق عملکرد آنان در این حوزه شد و افزود: لازم است مشخص شود هر یک از ائمه جمعه در طول سال گذشته چه تعداد میانجی‌گری و اقدام برای ایجاد صلح و سازش داشته‌اند.

وی با قدردانی از تلاش ائمه جمعه در این زمینه تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده چه مواردی که به توافق و سازش منجر شده و چه مواردی که به نتیجه نرسیده‌اند در مجموع ارزشمند و قابل تقدیر است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر نقش تاریخی علما در رفع اختلافات و منازعات اجتماعی خاطرنشان کرد: حل اختلافات مردم از وظایف ذاتی علمای دین بوده و این سنت باید بار دیگر در جامعه احیا شود.

وی در ادامه بر ضرورت بازگرداندن جایگاه بزرگان اقوام و طوایف در میانجی‌گری تأکید کرد و گفت: باید همانند برخی کشورهای عربی و قبایل خوزستان زمینه‌ای فراهم شود تا بزرگان قوم و ریش‌سفیدان به‌عنوان مرجع مورد اعتماد مردم در حل اختلافات نقش‌آفرینی کنند.

آیت الله محمدی لائینی یادآور شد: این فرهنگ در گذشته در جامعه وجود داشت اما به‌تدریج کمرنگ شده است و امروز باید با برنامه‌ریزی و حمایت از ظرفیت معتمدان محلی آن را دوباره تقویت کرد.